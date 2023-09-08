黑雨水浸｜九龍塘站現「瀑布路軌」　深圳返港市民：睇相以為係假

天文台昨晚（7日）11時許發出黑色暴雨警告信號，本港持續滂沱大雨，多區嚴重水浸，交通部份癱瘓。其中港鐵九龍塘站水浸嚴重，2號月台更現「瀑布」，洪水滔滔不絕從月台流落路軌，大堂亦被浸淹，有職員不斷清理積水，港鐵已停駛觀塘線九龍塘站，並有限度維持東鐵綫九龍塘站服務，且南行北行均全部使用1號月台上落客。



有住黃大仙居民指剛從深圳回港，打算在九龍塘往紅磡轉乘屯馬線到鑽石山站，並走路回家，他指今次洪災「好離譜」，又稱看到相片時「我以為係假㗎！」



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今早的九龍塘站，車站大堂大部份出口已被封閉，該站觀塘線列車服務已暫停，僅有限度維持東鐵線服務。現場所見，九龍塘站大堂處處積水，港鐵職員忙於清理積水，不少市民涉水而行。該站東鐵線2號月台被浸淹，月台一角不斷有洪水湧出，飛流直下路軌，儼如一個小型瀑布。2號月台多處有積水，並可見升降機等均受影響。現時所有乘客使用1號月台前往羅湖或金鐘方向，惟班次不穩定，往羅湖或金鐘方向約10分鐘有一班車。

多名市民受交通影響要須另覓方法前往目的地，其中居住在黃大仙的何先生表示，昨日到深圳遊玩，受大雨影響今早回港，未料居所附近已變「澤國」，黃大仙站也被洪水湧入而暫停服務，直言住黃大仙11年也未見過:「好離譜！」現時打算先往紅磡站轉乘屯馬線到鑽石山站，再走回黃大仙。

何先生續稱，慶幸家人稱住所未受大雨影響，又指看到昨晚的相片時 「我以為係假㗎！係好多年前唔知邊度啲相」，又稱其朋友傳照片給他看但仍然難以致信，「我個吓都係唔信。」問及天文台是否公布太遲，他稱「大家都唔想，好難估到，以前都有黑雨都冇試過咁耐。」

來港旅遊的台灣旅客吳先生，今早打算坐東鐵線到羅湖，過關往內地遊玩。他表示，昨日在深水埗突然下大雨，故隨即返回住所，稱有見到昨晚的影片有人被洪水沖走，形容十分誇張，又稱指台灣雖然也曾有過豪雨，但較少見。他指下周日會返回台灣，希望行程不會再受大雨影響。