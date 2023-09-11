杜淦堃：美國制裁法官是對本港法制最大威脅　不會改善法治

大律師公會主席杜淦堃表示，制裁法官是對香港法制的最大威脅，將為司法機構招聘法律人才帶來衝擊。他強調美國政府的制裁不會改善香港的法治，更反問法官與檢控官會否因此更公平，或更尊重被告的基本權利？



杜淦堃。（資料圖片/廖雁雄攝）

杜淦堃今日（11日）在一個午餐會上指，香港作為國際城市，吸納來自世界各地經驗豐富的法官，但過去幾年香港法官因疫情而流失，司法機構法官短缺，導致工作量大增，對招聘造成惡性循環。

杜又指，近日終審法院裁定前民陣召集人、彩虹行動成員岑子杰就同性婚姻平權的上訴部份得直，不單受同性平權人士歡迎，亦有商界人士感到高興，相信能提升社會包容性，有助吸納人才。

至於2019年修例風波的案件，杜淦堃說雖然超出了刑事司法體系的負荷，但被告仍然可以作出申述，而負責國安法相關案件的法官亦擁有豐富經驗，強調不是如外界所說由北京或香港政府挑選法官審訊。

美國會暨行政當局中國委員會（CECC）5月11日就涉港議題舉行聽證會的同時，發表委員會幕僚撰寫的報告。內文建議華府引用聯邦涉港法例制裁29名《香港國安法》法官，他們均是國安法指定法官，或曾審理國安法案件。