民主黨晚宴6次訂場均被取消　李華明：有股力量要陰乾民主黨

撰文：鄭寶生
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民主黨的籌款晚宴一波三折，多個場地臨時取消預訂，原計劃在9月初在郵輪碼頭舉辦，對方稱因為颱風蘇拉令玻璃有裂痕而未能提供場地。民主黨創黨成員、曾擔任籌款委員會主席的李華明撰文，估計是有一股力量要陰乾民主黨。

李華明在《明報》撰文指，民主黨10多年來一直在酒店或酒樓舉辦籌款晚宴，從來沒有發生任何問題。然而去年7月至今年9月，民主黨6次預訂場地，全部臨時被取消，部份原因是場地或煤氣供應緊急維修，亦有場地沒有提供理由。

部份場地付1倍違約金　李華明料受莫大壓力

他引述黨內核心人員指，近期夜市低迷，場地負責人收到20多圍酒席生意原本十分高興，但最後要「回水」民主黨，有個別場地更要付出訂金1倍的違約金。李華明強調，場地負責人知道活動是民主黨的籌款晚宴，不會在不知情之下收取訂金。而民主黨在臨近舉辦日子在公布場地資料，但之後在極短時間內被通知場地未能提供，認為食肆負責人受到莫大壓力，不得不取消交易。

李華明強調，民主黨不是非法社團，也沒有收到任何政府部門警告，「這個怪現象，在香港是前所未有」。他認為是「有一股力量要把民主黨『陰乾』」，又猜測取消民主黨晚宴並不是來自中央的指示，強調非建制政團連晚宴都不能舉行，肯定不是健康的現象。

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