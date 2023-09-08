消息指中央鷹派不支持　民主黨羅健熙堅持積極考慮出選區議會

區議會換屆選舉將於12月10日舉行，新選制下的直選議席大減至88席，同時設立區議會資格審查委員會。近日更有建制派消息指，不贊成讓民主黨參選的中央鷹派佔上風，令民主黨的參選路更添陰霾。不過，民主黨主席羅健熙稱，正積極考慮出選，黨內約10人積極考慮出選，大部分為現任及前任區議員，中委會本月中決定是否派人出選。



政府宣布完善地區治理方案。（林靄怡攝/資料圖片）

承認即使當選亦作用有限

區議會改革後，直選議席大減至88席。羅健熙預計民主派佔極少數，承認即使當選，實際作用亦有限，但認為民主派區議員能將「正常合理聲音」帶入議會。同時，他表示區議會改革「倒退」本身就是事實，又稱黨內會堅持民主、自由等理念，認為八九民運是愛國民主運動，應平反六四，對《香港國安法》的立場亦不變。

至於能否入閘，他稱民主黨一直愛國愛港，從沒挑戰「一國」原則，向建制派爭取提名是現實，會以政綱和理念爭取。

羅健熙。（盧翊銘攝/資料圖片）

黨內財政狀況嚴峻

至於黨內財政狀況方面，他直言財政狀況嚴峻，最多只能提供約100萬元支援選舉，又認為區議會改革後，選民投票意欲減少，加上不少支持者移民，選情有困難。但不論選舉結果，黨內年底亦會討論未來去向。