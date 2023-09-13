一帶一路｜鄭雁雄批美國諸多不爽　中聯辦助內地部門加強政策解讀

第八屆「一帶一路高峰論壇」今日（13日）起，一連兩日在會展舉行。中聯辦主任鄭雁雄在開幕式上致辭時重申，中央始終支持香港參與「一帶一路」作為重要政策取向，又批評美國不應諸多不爽對「一帶一路」百般挑剔阻撓，指美國本身也是海上絲路得益者。他指， 中聯辦會協助內地部門加強政策解讀，支持香港企業考察「一帶一路」市場。



而同場致開幕辭的特首李家超稱，本屆論壇是特別的論壇，要將各國、經濟體聯繫到一起。



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鄭雁雄：美國不應對一帶一路挑剔阻撓

鄭雁雄指，夏寶龍委託他對論壇舉辦表示祝賀。鄭表示「一帶一路」為各國帶來巨大利益，美國亦能從中受益，中國提供了價廉物美的消費品，稱美國應該珍惜不是百般挑剔阻撓。

值得一提的是，即使是當下對「一帶一路」諸多不爽的美國，歷史上也是海上絲綢之路的參與者、得益者。早在1784年美國立國之初，還處於百廢待興的時候，就派出了「中國皇后號」與中國通商，還專門選擇在華盛頓總統的生日2月22日起航，也是隆重其事，最終到達廣州。 中聯辦主任鄭雁雄

他又指「一帶一路」已寫入聯合決議，是國際共識。鄭又稱，中央始終支持香港參與「一帶一路」作為重要政策取向，「一帶一路」是香港必須把握的重要變局和重大機遇。他又稱香港獨特優勢愈發突顯，要充份發揮自身獨特優勢，努力成為「一帶一路」的重要樞紐的關鍵節點。他稱香港要爭取更快加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），提供金融、法律、會計、諮詢、管理等服務，並做好東西方文化藝術交流的橋樑。

鄭雁雄說，中聯辦會協助內地相關部門加強政策解讀，支持香港企業考察「一帶一路」市場，及支持香港舉辦更多國際經貿活動。

郭婷婷：香港要打造「一帶一路」功能平台

商務部副部長郭婷婷致辭時表示，商務部一直與香港特區政府保持合作，推動香港參與「一帶一路」，發揮聯通內外優勢，打造「一帶一路」功能平台，鞏固及提升國際金融、航運和貿易中心地位，成為「一帶一路」經貿合作的重要樞紐。

郭婷婷說，支持香港盡早加入RCEP，增強參與「一帶一路」建設的能力。

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李家超：香港是內地和海外的通道

李家超指「一帶一路」提高生活水平，貿易佔全球40%，香港會加大努力服務各大功能平台，香港有能力在國家大力支持下實現更好的發展，是內地和海外的通道。他指本次峰會第一次疫情結束後的實體論壇，要創造世界機遇，本次6,000多人來自70多個國家和地區，逾百個海外團體來港，本屆簽署備忘錄的數量比之前都多，代表香港已經回到國際中央舞台。

他指香港會發展綠色產品，香港與內地會交換環境相關的諒解備忘錄，今日會與斯里蘭卡交換環境備忘錄。他指香港可以在「一帶一路」提供「高速公路」，會推動文化人心交流。

香港貿發局主席林建岳致歡迎辭，表示亞洲經濟崛起，「一帶一路」前景光明，得到粵港澳大灣區支持。他指論壇要旨在合作，香港是理想平台，可以促進地區之間機遇的實現。