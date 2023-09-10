一帶一路倡議十周年　陳茂波：中國與其他國家貿易額年均增長8%

撰文：文維廣
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共建「一帶一路」倡議提出十周年。財政司司長陳茂波今日（10日）發表網誌稱，政府和香港貿發局將於星期三，四，一連2天舉辦「一帶一路高峰論壇」，迎來數千位海內外政商界領袖、企業家和非政府組織翹楚，一起總結過去十年「一帶一路」的成績和經驗，也共同探討未來如何合力推動這地區的高質量發展，以及香港未來如何發揮更積極的貢獻。

陳表示，十年間，中國與「一帶一路」國家之間的年均貿易額，由2013年的一萬億美元倍增至去年的2萬億美元，年均增長8%。去年中國對「一帶一路」國家的對外直接投資接近210億美元，按年增加3.3%。

一帶一路基建融資中心。（陳茂波網誌）

今年高峰論壇特設中東專場

陳茂波指，今年「一帶一路高峰論壇」特設「中東專場」，探討「一帶一路」在中東地區的新機遇、新發展和新合作，突顯了市場對中東市場的興趣和重視。

他表示，在「一帶一路」倡議下，在東南亞、中亞、中東以至非洲多國，多個鐵路、公路、港口、電力設施、產業園區等基建項目相繼落實，推動當地經濟的增長和發展。在「一國兩制」下，香港作為國家的國際金融中心，匯聚海內外資金和頂級的金融機構和人才，融資渠道多元豐富，規則和制度深受國際投資者信任，能在這方面作出積極和獨特的貢獻。

就基建項目的融資而言，陳表示，除了傳統的股權投資、銀團貸款和發債外，投資者還可以選擇將成熟項目在港上市，或把項目權益證券化，更早將資金回籠以便投資其他項目。

著力豐富離岸人民幣的投資產品和渠道

隨著「一帶一路」國家愈來愈多使用人民幣作跨境貿易結算，市場對以人民幣投資的需求日益增加。香港擁有全球最大的離岸人民幣資金池，處理著全球四分之三的離岸人民幣支付業務，並擁有最大的離岸人民幣債券市場，政府一直著力豐富離岸人民幣的投資產品和渠道，以及風險管理工具，更好滿足投資者的資金配置和風險管理的需求。

展望未來，陳茂波認為，「一帶一路」將有更多的綠色基建項目。按市場估計，未來30年，單是亞洲地區便需要66萬億美元的氣候投資。香港的綠色金融市場領先亞洲，在香港安排發行的綠色和可持續債券總額，佔亞洲市場超過三分之一。香港的綠色科技企業，在科研上也甚具優勢。例如，本地初創研發了一種製冷塗層，使用在建築物表面可使室內溫度降低6至8度，估計可節省40%耗電量；也有本港初創研發出世界上首個利用3D打印技術製作的「人工陶土珊瑚礁盤」，應用在海中幫助珊瑚生長；這些企業都已打入了中東市場。憑著香港和大灣區兄弟城市的協同合作，相信能夠為「一帶一路」國家的綠色轉型，提供理想的金融和科技方案。

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