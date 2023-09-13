一帶一路｜首公開論香港　丁薛祥提四點希望：中央支持　大有可為

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥今日（13日）首度公開「現身」涉港活動，以視像形式主持在本港舉行的第八屆一帶一路高峰論壇，在開幕式發表主旨演講。他強調中央支持香港長期保持獨特地位優勢，鞏固地位；並對香港提出四點希望，包括完善金融服務、聚焦專業人才、加強人文交流和加強與友好城市交流，指香港前景廣濶大有可為。



今次是丁薛祥三月上任國務院常務副總理以來，首度「公開現身」涉港活動發表講話。一直已有消息指丁薛祥接替卸任的韓正，出任中央港澳工作領導小組組長，主管港澳事務。



丁薛祥以視像形式現身在本港舉行的一帶一路論壇（梁鵬威攝）

丁薛祥表示，中國在十年來秉持共商、共建、共享原則，努力實現高標準、可持續、惠民生目標，共建一帶一路取豐碩成果，中國與180多個國家和國際組織簽署了200多份共建一帶一路的合作文件，構建了廣泛的朋友圈「通民心、達民意」。他指出共建一帶一路引領中國更高水平對外開放，促進各國共同發展與繁榮，是深受歡迎國際公共產品和合作平台。

中央支持香港保持獨特地位

他指，香港發揮自身優勢積極參與共建一帶一路，持續加強與一帶一路國家在各領域的合作，發揮在金融、法律、航運等專業服務優勢，推進人文交流、促進民心相通，做了大量工作，在融入國發大局過程中，實現了自身更好更大發展。

他指，中央支持香港長期保持獨特地位優勢，鞏固地位、維護營商環境，在共建一帶一路發揮更重要功能。他稱，香港要維護自由開放規範的營商環境和保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫，香港背靠祖國、聯通世界，支持香港與更多國家簽訂自貿協定，支持香港盡早加入區域全面經濟夥伴協定(RCEP)，與更多國家簽定自貿與投資協定。

提出四點希望 指香港大有可為

他希望香港完善金融服務，開放活躍的金融市場，強化全球進一步暢通融資渠道，發揮國際金融中心地位優勢， 強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心功能，進一步暢通融資渠道發展綠色金融；希望聚焦專業服務發揮人才優勢，專業服務業有大量國際人才，支持高增值航運服務；希望加強人文交流，表示香港中西文化薈萃交融有天然優勢；希望發展文化，加強與友好城市交流，共建一帶一路基礎，推動國際重要商貿平台，香港前景廣濶大有可為。