香港夜繽紛｜梁文廣倡仿效內地製作消費攻略　設商圈免費接駁巴士

為刺激港人夜間活動及消費的「香港夜繽紛」，將於明日（14日）舉行啟動禮並公布詳細方案。立法會「A4聯盟」議員梁文廣出席「A4聯盟」另一成員楊永杰主持的網上節目時表示，留意到內地「夜市」均有3大共通點，分別為結合青年和文創、針對本地消費者、與當地商場或商圈合作，他除建議香港參考內地做法外，亦建議當局製造「夜市」消費攻略和交通指南，甚至設民旅商圈免費巴士連繫各旅遊地點。



立法會「A4聯盟」議員梁文廣建議當局製造「夜市」消費攻略和交通指南，甚至設民旅商圈免費巴士連繫各旅遊地點。（香港01攝）

先針對本地消費者 做旺再吸引遊客

「A4 聯盟」在今年8月份走訪了大灣區城市，並到各地「夜市」考察，梁文廣留意到內地「夜市」均有三大共通點，包括與青年文創結合，吸引當地年輕人參與夜經濟建設。其次，針對本地消費者「做旺當地夜經濟、夜市」，再吸引遊客感受當地獨特的生活氣息。另外，與當地商場或商圈合作，延長市民和遊客在該「夜市」區域的逗留時間，帶動市場氣氛和經濟。梁文廣認為，香港可以參考內地舉辦的「夜市」做法刺激本港「夜經濟」。

梁文廣表示，最好選擇在交通便利的地方舉辦「夜市」，否則政府須向本地市民提供免費接駁巴士。就夜市選址，他建議除本地知名度高或者夜生活代表地外，亦可考慮西九文化區和觀塘海濱，指一方面減低對居民的影響， 另一方面享有交通便利的優勢，更重要是善用文創區域。

除此之外，梁文廣亦關注政府能否就「香港夜繽紛」提供配套支援，舉例指可參考深圳南山區「夜市」做法，推出了一系列的消費攻略及清晰的交通指引，透過攻略讓本地市民和旅客輕鬆無憂進出各個夜市景點，並設有民旅商圈免費巴士連繫各旅遊地點，旅客可輕鬆享受行程，減少出行憂慮。