香港夜繽紛｜推動夜生活　國慶煙花重頭戲　旅發局「三寶」全復常

政府今日(14日）公布推動夜經濟的「香港夜繽紛」（Night Vibes Hong Kong）計劃，鼓勵市民夜間消費，特首李家超早前表示，目標推動中秋國慶至明年農曆新年期間的夜經濟市道。



政府已預告本月至年底大型活動，焦點是10月1日晚9時復辦的十一國慶煙花匯演，是相隔五年才再看到；在此之前，將有一個灣仔海濱市集率先開始，16日裡晚晚可玩到午夜。「大戶」旅遊發展局的「三寶」香港美酒佳餚巡禮、香港繽紛冬日巡禮及除夕香港跨年倒數，更會完全復常。



十一國慶煙花匯演相隔五年再辦

今年10月1日晚將舉行國慶煙花匯演，是相隔五年以來首次復辦。上次舉行匯演已要數到2018年，其後4年因疫情及《逃犯條例》風波等因素而宣布取消。今年再復辦，特首李家超宣布早前已預告，屆時並會有連串慶祝和優惠活動，「務求讓香港的晚上不斷活起來、動起來。」

政府表示，今年國慶煙花匯演10月1日晚上9時在維多利亞海港上空舉行，活動由電訊盈科主席李澤楷旗下香港電訊和富衛人壽保險聯合贊助。

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灣仔海濱市集最快本月底啟動 玩到午夜

據發展局的文件，港府擬在9月27日至10月2日、10月6日至8日、10月13日至15日、10月20日至23日舉行灣仔海濱市集，一共16天，每日下午3時至凌晨12時開放。

現場將設美食區、手信區及大排檔區，美食區僅限於晚上6時至晚上11時開放。屆時亦有不同文化工作坊供公眾參與，內容涵蓋鬥雀及飲茶文化、占卜風水命理、摺紙及織蒸籠；主辦單位亦與與本地多個設計師聯合舉辦香港美術畫廊，呈現本土藝術作品。

饒宗頤文化館開放日辧中秋花燈市集

饒宗頤文化館一年一度開放日適逢中秋國慶假期，館方將於9月29日至10月2日舉行中秋花燈粵圓夜手作市集，讓市民大眾在這個歷史古蹟之中，和其家人朋友共度中秋佳節。館方將透過導賞、展覽、市集活動、工作坊等不同類型的活動及參觀，讓公眾更好地認識饒館這個地標性多元文化平台

市集的亮點之一是「第一屆饒館花燈節」，以精美的花燈營造出浪漫的節日氛圍，市集充滿手作品牌的攤位，讓參觀者沉浸於手作藝術的世界。

▼ 1月1日 旅發局「香港跨年倒數」煙火光影匯演照亮維港▼



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旅遊發展局在未來數月將舉辦一連串大型旗艦盛事，當中包括在晚間舉行的大型活動營造全城共享歡樂和熱鬧節慶氣氛，吸引旅客和市民投入參與。其中10月會於中環海濱復辦實體版「香港美酒佳餚巡禮」，以及於11月推出「香港繽紛冬日巡禮」及除夕舉行「香港跨年倒數」，並在維港呈獻煙花匯演。

▼ 2022年12月31日 尖沙咀人群等候倒數迎2023年▼



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戲院推夜場睇戲優惠

香港兩大電影院線近日分別宣布推出夜場電影優惠。其中百老匯戲院早前宣布由9月7日至9月27日，所有夜場放映的電影，戲票均一減價至50元，部份戲院如晚上11時後的午夜場戲票，更減至35元，優惠至本月27日止。

嘉禾院線亦宣布，由9月9日起至10月31日（9月29日至10月1日放映場次除外），全線戲院星期一至日每晚9時後的場次，以及逢星期三全日場次，2D電影票價將劃一$40，IMAX / D-BOX / the sky Vivo（尊尚影院）票價則劃一$80。

▼9月13日 蘭桂坊、太古廣場及觀塘apm商場晚上早段情況▼

