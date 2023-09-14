社區券擴至科技產品租借服務　陸頌雄倡每年發放定額樂齡科技券

香港人口步入老齡化，善用科技照顧長者安老的樂齡科技是未來發展的大趨勢，同時亦面對不同的挑戰。工聯會立法會議員陸頌雄指，現時長者未有足夠技能掌握樂齡科技，亦未必負擔得起，建議每年發放定額長者樂齡科技券，鼓勵長者使用樂齡科技。



香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉指，樂齡科技有助避免慘劇發生，可是仍未成氣候，值得更多討論。



陸頌雄（右四）在研討會上建議政府每年向長者發放定額的樂齡科技券。（李宇婷攝）

由社會福利署推行的「長者社區照顧服務券計劃」，讓合資格長者因應個人需要，使用社區券選擇合適的社區照顧服務，例如接送服務、個人護理服務、復康服務等，社署會資助60%至95%不等。今個月起社區券的適用範圍更擴展至輔助科技產品租借服務。為鼓勵長者應用樂齡科技，陸頌雄建議，政府每年向長者發放定額的樂齡科技券，並為長者提供各類資訊科技技能培訓，以增加長者數碼自信，提高安老服務成效。

蔡海偉︰樂齡科技仍未成氣候 值得更多討論

出席同一活動的香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉指，有獨居長者習慣在郊區住，連電話都沒有，要由村民聯繫他們，社工都會尊重長者的意見，至於如何確保他們的安全，應用樂齡科技值得更多討論。他指香港樂齢科技的應用，六七年間有些進展，社會褔利署有基金資助院舍購置樂齢科技產品，社會對樂齢科技的掌握都有所增加，但和廣泛在家中使用仍有些距離，社會可能亦未明白樂齡科技的重要，仍需要時間成氣候，反觀愛爾蘭樂齢科技的應用，六七年前已經成熟。

蔡海偉指樂齡科技有助避免慘劇發生，可是仍未成氣候，值得更多討論。（李宇婷攝）

蔡海偉提到協助長者做復康運動的遠程服務系統在試驗當中，希望一兩年後會普及起來。他又提到香港數年前已有樂齡科技的租用服務，指產品例如電動醫療床要數萬元，在慈構機構的資助下收費較相宜，月租只要200多元，而在社區服務券計劃擴大後長者亦可用券租借樂齡科技產品。

他續指除政府機構外，亦有私人機構和社褔機構合作推動樂齡科技，例如「智醒生活暖萬家」捐贈計劃，為有需要家庭免費安裝智能控制器及智能煤氣錶，方便長者和家人遙距監察爐具情況，並可以手機程式緊急關火，他相信這類似的合作項目會愈來愈多。

除科技應用外，室內設計對長者安全心也很重要，蔡海偉指有機構上門進行風險評估，留意一些容易發生意外的設計，亦有機構上門幫忙改裝。另外長者精神健康同樣需要關注，近年有更多長者精神健康的服務，以回應長者的需要。