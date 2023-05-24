樂齡科技｜吳傑莊斥安老政策各有各做　倡善用產品提升質素

撰文：文睿
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據《香港人口推算2020-2069》推算，本地60歲及以上人口將於現時約200萬人，增至2069年年中的305萬人，香港「以老護老」愈趨普遍。選委界立法會議員吳傑莊今日（24日）動議議員議案，斥政府安老政策「各有各做」、零散，故未能在社會上形成研發和應用「樂齡科技」產品的氛圍。

吳傑莊提到，目前只有約20萬長者使用「平安鐘」服務，建議政府為所有長者提供類似服務，同時善用更加新型的樂齡產品，包括「長者智能手錶」等，認為除可提升安老質素，更可紓緩護理人手短缺。

吳傑莊提出議員議案，提出政府應設立「樂齡科技專責委員會」，聯合多個部門推動應用樂齡科技。（歐嘉樂攝）

倡設立樂齡科技專責委員會

吳傑莊認為，政府強調以「居家安老」和「持續照顧」作為安老政策的基本原則，近年也有意欲發展樂齡科技，然而，相關政策零散，政府未有擔起主導角色，也沒有專責部門統籌指引，各部門和社會機構各有各做，沒有共同的政策目標和方向，造成措施力度不足，未能在社會上形成研發和應用「樂齡科技」產品的氛圍。

為了有效推動「樂齡科技」發展，吳傑莊建議，政府設立「樂齡科技專責委員會」，由勞福局、創科局及醫務衞生局聯合組成，並且引入業界代表和專家，打破政策壁壘，提出完整的政策方針和發展藍圖，為有需要的長者提供更多的樂齡科技產品等。

尚海龍：大多數情況下　各持份者欠合作

選委界立法會議員尚海龍補充指，大多數情況下，香港樂齡科技生態的不同持份者之間缺乏合作，無論是大學和研究機構之間、研究團體和私營機構之間，以及醫療行業和社會服務之間，為此創新科技的應用受到限制。政府應積極舉辦並參與更多會議、展覽及研討會，均能鼓勵各持份者對話，促進各方盡快展開合作。

近年安老院舍陸續設置按鈴系統，長者按動床頭按鈴後，可直接與護理員對話。（資料圖片/張浩維攝）

選委界立法會議員陳沛良則表示，香港長者認識和使用的意願不高，原因有很多，包括難以負擔相關費用，以及不熟悉操作等。他指政府派發3次電子消費券之後，已有很多長者識得用智能手機，認為長者未必有很大的科技鴻溝，政府要主導推廣令他們採用。

鄧家彪建議推廣「流動呼救」產品

工聯會鄧家彪則關注，科技如何達到「樂齡到戶」，他指有不少公屋是個人戶，期望當局可加強對獨居長者的支援，甚至資源傾斜，建議為長者提供「一鍵呼救」的產品，「平安鐘多用固網電話，而獨居長者為減少支出，僅使用流動電話，故較少人使用平安鐘」，期望政府可推廣「流動呼救」產品，讓長者隨手按按鈕便可以呼救。

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