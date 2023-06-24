樂齡科技｜老人院舍一宿難求　吳傑莊：科技可讓部份長者居家安老

面對本港人口老化趨勢，要在「老有所養」中持續用力，科技絕對是助力的工具。但不少長者在數碼浪潮中被邊緣化和孤立，選委界立法會議員吳傑莊指，完善地區治理工作展開後，有更多熱心地區人士到社區支援長者使用科技，又相信未來陸續成立的十八區關愛隊能幫助長者使用科技；另外電子產品設計亦需要簡單化，以便長者使用。



老人院舍一宿難求愈來愈嚴重，吳傑莊指樂齡科技可讓有一定自理能力的長者居家安老。



吳傑莊出席一個節目時提到，樂齡科技對獨居長者的幫助，他指已暈倒的長者沒法按平安鐘，而樂齡科技例如安裝於床墊的感應器，長者沒離開床很久便會自動報警，讓長者短時間內獲救。他又提到自己在議員議案上提出，要擴大樂齡科技市場至大灣區，讓生產商的越願意投放資源研發，以提升產品質素。

吳傑莊提出議員議案，提出政府應設立「樂齡科技專責委員會」，聯合多個部門推動應用樂齡科技。（歐嘉樂攝）

被問到政府資助老人家購入樂齡科技，能否舒緩老人院舍一宿難求的情況。他回應指未來安老院舍需求越來越大，供不應求的問題亦會越來越嚴重，他表示理解年青人未必想安排自己父母到老人院舍住，樂齡科技可以解決安全問題，他以日本的電子寵物陪長者為例，指樂齡科技亦能幫助解決長者身心問題，認為政府投入樂齡科技可以讓有一定自理能力的長者可居家安老。