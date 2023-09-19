鑽石山配水庫將建住宅　民建聯倡改善道路網　便利黃大仙居民出入

黃大仙慈雲山區的鑽石山食水及海水配水庫，現正進行遷往岩洞工程，預計2027年下半年完成，屆時原址將會騰出大約4公頃的土地，用作發展房屋及其他社區設施。就用地規劃，民建聯一份調查發現，受訪居民對增設不同的社區設施有一定訴求，並提出增設或擴建道路及道路出入口等建議。



冀解決醫療設施和交通配套不足

騰出的約4公頃用地，根據政府初步介紹規劃方案，建議在原址提供約2,500個住宅單位及其他社區設施，包括有意向規劃興建停車場、休憩地方等。

民建聯今年5月至7月期間，透過實體問卷及網上問卷的形式進行意見調查，共成功訪問442名黃大仙區居民。調查發現超過四成受訪居民期望可解決區內醫療設施不足問題。受訪居民對增設不同的社區設施，特別是交通及接駁設施有一定訴求。至於政府建議於該用地興建住屋單位，受訪居民主要憂慮交通配套不足及交通擠塞。

「竹園北邨行人通道系統」規劃建議圖。（李宇婷攝）

佢加建或擴闊道路疏導交通

民建聯黃大仙支部副主席越毅强指，慈雲山區的交通問題一直為居民詬病，現時政府初步規劃興建約2,500個住宅單位，估計將增加超過7,000人口，建議政府考慮在雙鳳街、沙田坳道、慈雲山道等增加或擴闊道路出入口或道路，以加強數條道路之間的連接，分散車流，避免因人口大幅增加，令慈雲山區的交通問題進一步惡化。

民建聯黃大仙支部副主席越毅强。（林靄怡攝）

規劃師建議增設兩條行人通道

政府已規劃興建「竹園北邨行人通道系統」，連接竹園北邨、聖母醫院一帶，至位於黃大仙道及沙田坳道交界的黃大仙公共運輸總站，規劃師陳啟豪建議：

1.在慈雲山道近沙田坳邨一段，增設前往鑽石山配水庫用地的行人連接通道。

2.在雙鳳街近樂誠樓一段，增設行人天橋連接新發展區與慈樂邨現有行人通道系統，方便居民往來慈雲山中心一帶。

陳啟豪建議政府可運用「一地多用」的原則，地盡其用，建議考慮增設智能停車場、新型街市及商場、護老設施、自修室、足球場及有蓋遊樂區等。

民建聯黃大仙支部主席黎榮浩。（林靄怡攝）

民建聯黃大仙支部主席黎榮浩指，黃大仙區醫療設施一直不足，政府初步規劃中有部份用地用作醫療衛生服務設施，他認為正可配合「第二個十年醫院發展計劃」中黃大仙醫院重建工程，增設更多的醫療設施，以紓緩黃大仙區居民對公營醫療服務的需求。