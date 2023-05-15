發展局介紹岩洞發展項目　土拓署述創新科技克服建造困難

為滿足香港持續發展的需要，政府以多管齊下方式開拓土地資源，包括積極探討發展岩洞。發展局介紹了現正推展中的搬遷／設置政府設施於岩洞的項目，例如搬遷沙田污水處理廠、搬遷鑽石山食水及海水配水庫、重置九龍灣的工務中央試驗所等，並由土木工程拓展署（土拓署）講解在岩洞內設置設施的限制及挑戰，以及如何以創新科技克服建造困難。



發展局助理秘書長（工務政策）馮耀璋表示，本港山多而陡峭，岩石堅固，沿市區邊緣的山坡很多時候都適合發展岩洞。現時香港已有不同的政府設施設置於岩洞內，包括赤柱污水處理廠、港島西廢物轉運站、大嶼山狗虱灣政府爆炸品倉庫，以及西區海水配水庫。

推展中的岩洞項目

政府正積極推展多個搬遷／設置合適的政府設施於岩洞的項目，以善用土地資源、改善城市布局和環境，以及提升相關設施的服務質素。例如渠務署搬遷沙田污水處理廠往岩洞的項目，這是香港現時最大規模的岩洞發展工程，現階段正在沙田女婆山挖掘及建造岩洞建築群。搬遷工程完成後，既可改善污水廠現址附近的環境，也可騰出約28公頃土地，主要作創科發展之用。

水務署則展開了搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞的建造工程，把配水庫搬進獅子山以南的山體後，可騰出黃大仙區現址約4公頃的珍貴土地，用作興建房屋和社區設施。

土拓署亦將於安達臣道石礦場發展用地的山體內建造岩洞，以重置現時位於九龍灣的工務中央試驗所及興建新的政府檔案處歷史檔案中心。岩洞內較為穩定的溫度和濕度環境，可提高設施運作的能源效益，有關項目正在申請撥款。

至於搬遷荃灣二號食水配水庫及油塘食水和海水配水庫群往岩洞的計劃，還在勘查研究及設計階段。這兩個項目可分別騰出現址連同毗鄰約6公頃的土地，作興建房屋和社區設施之用。

探討發展岩洞數據中心

另外，發展局正聯同創新科技及工業局一起探討發展岩洞數據中心，利用岩洞安全而又穩定的環境，提供用地支持數據中心的持續發展。

發展岩洞的技術限制及考慮

岩洞發展雖然有很多好處，但亦有不少技術限制及考慮，並非所有山體都適合發展岩洞。土拓署曾偉漢表示，從岩土工程角度而言，發展岩洞的位置需要有足夠厚度的石層以發展項目所需的空間。如其地面及旁邊設有其他設施，包括建築物的地基或地下隧道，便會限制了岩洞的發展空間。另外，岩洞發展是由多條岩洞及連接隧道組合而成，並有間隔石柱支撐整體岩洞空間，故未必適合放置一些體積大，但不可分拆的設施。最後，鑑於發展岩洞需要較高的成本及較長的時間推展，政府必須小心考慮不同發展方案的成本、對環境和社會的影響，以及是否符合成本效益。

創新的岩洞工程技術

雖然香港有不少岩洞發展的經驗及設施，但是建造岩洞仍面對一些技術挑戰，例如，如何在複雜的地質環境下進行爆破。為此，當局積極應用創新科技，包括在挖掘岩洞工程中，使用備有監察系統的智能鑽挖機，在爆破面鑽挖炸藥孔時，可把岩石鑽孔的數據即時傳送給工程人員進行分析，以優化爆破設計和提高工程質量及效率。

當局正應用的另一項創新技術是使用混合實境科技，於工地現場使用特製的眼鏡顯示器，在爆破面投影爆破設計圖像，協助監督人員檢查數以百計鑽孔的準確度，提高驗證程序的準確性及減省工序時間。

未來還會繼續按照每項政府設施的性質，就安全、運作、環境、技術、財務等範疇，與相關政策局和部門合作，評估設施是否適合作岩洞發展，以善用香港岩洞空間資源。