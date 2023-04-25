兩岩洞工程涉50億元　葉劉淑儀「學以致用」倡厭惡性設施遷岩洞

政府高層與議員昨日結束大灣區考察，今日（25日）立法會發展事務委員會討論搬遷工務中央試驗所往岩洞及在岩洞內建政府檔案處歷史檔案中心，涉款共逾50億元。身兼行會召集人的議員葉劉淑儀指，考察團曾到訪的廣州全地下式設計瀝滘淨水廠，促請政府要有更全面的岩洞發展大綱，並倡議當局考慮將「將軍澳132區」多項厭惡性設施遷移至岩洞或地下興建，減少社會反對聲音。



多位議員則質疑兩個項目估計所需費用昂貴，民建聯立法會議員劉國勳以沙田女婆山岩洞工程費用作對比，指當時的「回標」價僅42億元，認為新項目與以往的項目造錢「有啲距離」。



發展事務委員會今日就兩項岩洞項目進行討論，分別為搬遷工務中央試驗所往岩洞，估計所需費用為 23億6,760萬元；及在岩洞內興建政府檔案處歷史檔案中心，估計所需費用為 34億1,540萬元，兩個項目合共近50億元。

民建聯立法會議員劉國勳以以沙田女婆山岩洞工程費用作對比，指當時的「回標」價僅42億元，認為新項目與以往的項目造錢「有啲距離」。（蘇煒然攝）

發言議員均支持善用岩洞以釋放本港土地，惟多位議員關注工程造價。劉國勳以沙田女婆山岩洞工程費用作對比，政府2020年11月將沙田污水處理廠搬遷至女婆山岩洞，14公頃的工程估計造價約86億元，最後「回標」費用為42億元，但現時討論的兩項合共0.6公頃的岩洞建築群總造價預計約60億元，質疑估算造價「有啲距離」。

發展局：岩洞發展可帶來難以量化的效益

發展局副局長林智文指，近50億元的總造價包括了兩項岩洞工程，分別涉及16萬立方米及19萬立方米。他續指，明白議員對使用岩洞效益的關注，他指除可量度的效益，如釋放土地外，亦可帶來較難量化的效益，如節能及安全性，「以呢兩個項目嚟講，如果我哋擺咗落去（岩洞），佢（岩洞）將來嘅環境、溫度、濕度比較穩定，我哋每年電費初步估算可以慳成300萬（元）⋯⋯長遠嚟講，係的確可以慳返一啲機電嘅電費使用，亦都係一個節能同對碳中和有貢獻嘅做法。」

土木工程拓展署土力工程處處長張偉文補充指，是次工程的估算造價已參考了以往的岩洞工程，包括女婆山岩洞工程。張偉文糾正劉國勳提出女婆山岩洞工程42億元的費用，指這僅是挖掘工程的費用，而是次兩項工程的逾50億元中，只有近3成屬挖掘工程費用，其餘費用包括了其他設施，加上兩者的消防得安全設計不一，故估算造價有所不一。

洪雯要求當局交代造價明細

選委界洪雯續指，岩洞工程成本較高，較適合供厭惡性設施使用，質疑倘工務中央試驗所搬遷至岩洞內令到價格不菲，認為成本效益不高：「花23.6億（元），建造總面積係6千平方米，每平方米嘅成本係40萬元。我計返沙田嘅污水處理廠每平方米大概係10萬元，即係4倍之差！」要求當局提交估算造價的細項。

葉劉倡將厭惡設施遷至岩洞

葉劉淑儀則提到議員日前到大灣區考察時，曾到訪廣州瀝滘淨水廠，形容該廠「地下建廠，地上建園」，非常有效地利用土地，認為政府要有全面岩洞發展大綱。她又指，香港多花崗石，適合爆破再作興建，詢問當局會否考慮將「將軍澳132區」多項厭惡性設施遷移至岩洞或地下興建，減少社會反對聲音？

葉劉淑儀詢問當局會否考慮將「將軍澳132區」多項厭惡性設施遷移至岩洞或地下興建。（蘇煒然攝）

林智文表示，就「132區」聽從公眾意見後，會再深化工程設計就計劃考慮利用岩洞、削坡等可行性，以減填海面積，又透露當局正研究將現有設施搬遷至岩洞內，如油塘配水庫、青衣配水庫，強調未來會繼續研究岩洞用途，確保可善用土地。