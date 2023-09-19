民建聯執委會改選今進行點票　料下週選出新領導層

民建聯執委會改選提名期於13日下午1時結束，今日（19日）下午截止投票及進行點票工作，預料傍晚將會產生新一屆執委會。據了解，新一屆執委會將在下週一（25日）舉行第一次會議，選出新一屆常委會，而常委會屆時會選出新任主席等領導層。



民建聯（資料圖片/廖雁雄攝）

李慧琼不尋求連任 今晚最後一次以主席身份主持會議

民建聯今午將會進行點票工作，以選出新一屆執委會。有指，民建聯新一屆執委會人數為57名，監察委員會則有43名。

現任黨主席李慧琼早前在Facebook宣佈不尋求連任黨主席，她指民建聯執委會換屆選舉即將開始，工作亦相應增加，個人有限時間及能力實在開始令她意識到對黨未來發展及工作未必有利，經再三考慮，决定今年不尋求出選及擔當民建聯黨主席一職。據了解，今晚會是黨主席李慧琼最後一次以黨主席身份主持執委會及常委會工作。

李慧琼。（資料圖片）

新執委會下週舉行會議選出常委

有黨內人士指，新一屆執委會名單料今晚出爐，及後會發信通知新一屆執委會委員，並於下週一舉行第一次執委會會議，屆時執委會會選出常委，並由常委會選出主席、副主席、秘書長及副秘書長。

陳克勤接任呼聲高 何俊賢或接黨團召集人

另有黨內人士指出，現任副主席陳克勤接棒主席之位的呼聲極高。陳現時作為黨團召集人，若擔任黨主席後需卸下黨團召集人職務，有消息指何俊賢或會接替黨團召集人一職。

副主席人選方面，料立法會議員陳勇、周浩鼎、陳學鋒連任副主席，而陳克勤接任主席留下空缺，加上另一副主席席位因張國鈞去年加入政府任副律政司司長後退黨，懸空至今，兩個副主席席位相信最有機會由立法會議員陳恒鑌、葛珮帆接替。有指現時秘書長王舜義亦將會退下火線，料現任副秘書長葉傲冬會接任。