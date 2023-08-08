李慧琼宣佈不尋求連任民建聯主席　指續任對黨發展及工作未必有利

民建聯主席、立法會議員李慧琼今晚（8日）在Facebook宣佈不尋求連任黨主席，她指民建聯執委會換屆選舉即將開始，工作亦相應增加，個人有限時間及能力實在開始令她意識到對黨未來發展及工作未必有利，經再三考慮，决定今年不尋求出選及擔當民建聯黨主席一職。據悉，現任副主席、身兼行會成員和立法會議員的陳克勤是接替黨主席的熱門人選。



據了解，李慧琼出任人大常委後公務繁多，加上立法會工作也不少，故早已向黨內表明無意連任民建聯黨主席一職。她在Facebook稱，樂見黨內人才濟濟精英輩出，未來之主席必能更有效有為。



李慧琼宣佈不尋求連任民建聯主席。（盧翊銘攝/資料圖片）

李慧琼聲明全文

1. 自2015年至今(2023) 當了8年民建聯主席，本人期間獲益良多，現樂見黨在國家及全港市民愛護及支持下得到令人欣喜鼓舞的發展及壯大，會員已超五萬。民建聯一直積極投入「一國兩制」的實踐，推動特區政府改善民生，在過去三年世紀疫情中，民建聯成員英勇無懼、積極主動的投入及配合特區政府及全港市民的抗疫中，發揮了其角色及歷史使命。本人深以感恩及榮幸於此歷史時刻參與其中。

2. 民建聯執委會換屆選舉即將開始，本人的工作亦相應增加，個人有限時間及能力實在開始令本人意識到對黨未來發展及工作未必有利，經再三考慮，决定今年不尋求出選及擔當民建聯黨主席一職，而亦樂見黨內人才濟濟精英輩出，未來之主席必能更有效有為。

3. 現謹藉此多謝全港廣大市民、黨友、國家及特區政府多年的包容、支持，令本人得到茁壯成長。

4. 今後本人必定繼續努力，為國家、為香港、多做實事，為全國人民及全港市民服務。

李慧琼（中）早前在人大常委會會議上提出三項議題。(梁威鵬攝）

而民建聯本有5位副主席，現任副主席陳勇、周浩鼎、陳學鋒料可成功連任。至於隨著陳克勤接任主席留下空缺，加上另一席因張國鈞去年加入政府任副律政司司長後退黨，懸空至今，二人留下的空缺，相信最有機會由立法會議員陳恒鑌、葛珮帆接替。

黨新領導班子料9月下旬有結果

民建聯執委會報名將會於8月13日下午1時截止，當日將會點票，預料當晚或翌日宣佈新一屆執委會名單。及後，新一屆執委會將會互選產生新一屆常委會，由常委會再選出主席、副主席，預料最遲9月下旬有結果，屆時主席亦會委任新一屆秘書長及副秘書長人選。