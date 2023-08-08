人大常委李慧琼棄連任民建聯主席　消息：副主席陳克勤接任呼聲高

民建聯主席李慧琼今年3月接替譚耀宗出任全國人大常委後，其在港的政職引起關注。李慧琼今日（8日）在社交網站發文宣布，不再尋求連任民建聯主席一職。據悉，民建聯副主席、行政會議成員陳克勤為接任黨主席呼聲高。

《香港01》曾致電陳克勤查詢出選情況，惟未獲回覆。



民建聯副主席、行政會議成員陳克勤為接任黨主席呼聲高。（資料圖片／鄭子峰攝）

陳克勤23歲當選沙田區議員 曾任特首辦特別助理

陳克勤1999年開始踏足政壇，當時年僅23歲的他，在沙田錦豐選區，以約200票之差擊敗民主黨的何淑萍，成為香港歷史上最年輕的區議員，惟2003年的下一屆卻敗予民主黨，爭取連任失敗。

他在2006年獲時任特首曾蔭權委任為行政長官辦公室特別助理，他當時保留民建聯黨籍，但退出黨內職務和區議員等公職，但在兩年後離任，並再次參選立法會選舉新界東選區，在獲重點提拔下，被安排與劉江華同一名單，並成功以「第二梯隊」身份，躋身立法會，成為本港最年輕地區直選立法會議員。他當選後，在英語訪問中兩度將「try our best」（盡我們所能），說成「try our breast」（試我們的乳房），成為一時笑話。

去年晉身行政會議非官守議員

陳克勤隨後一直連任立法會議員至今，並在去年7月在李家超政府上任後，擔任行政會議非官守議員。

李慧琼出任人大常委後，一直盛傳要為其政職「減磅」，現任副主席陳克勤一直被指是新一屆民建聯主席大熱。他年初接受傳媒訪問時，未有交代是否會出選主席，並強調民建聯是「集體領導」，不是單靠一、兩個人的力量，不論誰人擔任主席，民建聯都是團隊式運作，分工亦很清晰。

身兼人大常委李慧琼棄連任民建聯主席。（資料圖片／張浩維攝）

黨新領導班子料9月下旬有結果

民建聯本有5位副主席，現任副主席陳勇、周浩鼎、陳學鋒料可成功連任。至於隨着陳克勤接任主席留下空缺，加上另一席因張國鈞去年加入政府任副律政司司長後退黨，懸空至今，二人留下的空缺，相信最有機會由立法會議員陳恒鑌、葛珮帆接替。

民建聯執委會報名將會於8月13日下午1時截止，當日將會點票，預料當晚或翌日宣佈新一屆執委會名單。及後，新一屆執委會將會互選產生新一屆常委會，由常委會再選出主席、副主席，預料最遲9月下旬有結果，屆時主席亦會委任新一屆秘書長及副秘書長人選。

李慧琼：續任主席對黨未來發展及工作未必有利

出任民建聯主任已8年的李慧琼今日晚上在Facebook發文指，民建聯執委會換屆選舉在即，其工作量相應增加，在有限時間和能力下，意識到繼續擔任主席，對黨未來發展及工作未必有利，故決定今年不再尋求連任，又形容「黨內人才濟濟、精英輩出，未來之主席必能更有效有為。」

她又指，自2015年出任主席至今，一直獲益良多，亦樂見民建聯在北京和全港市民愛護和支持下壯大，又形容黨內成員在過去三年疫情「英勇無懼」，主動投入及配合港府抗疫，發揮了其角色及歷史使命，「本人深以感恩及榮幸於此歷史時刻參與其中。」

民建聯執委會報名將會於8月13日下午1時截止，當日將會點票，預料當晚或翌日宣佈新一屆執委會名單。及後，新一屆執委會將會互選產生新一屆常委會，由常委會再選出主席、副主席，預料最遲9月下旬有結果，屆時主席亦會委任新一屆秘書長及副秘書長人選。