張舉能明訪澳門出席司法論壇　張國鈞訪海口推介法律爭議調解服務

終審法院首席法官張舉能明日（20日）率領司法機構代表團到澳門，出席第七屆海峽兩岸暨香港澳門司法高層論壇。論壇是海峽兩岸、香港和澳門司法界的定期交流活動，自2011年起每兩年舉行一次，今屆論壇主題為「公正與效率」。



張舉能明率團到澳門出席司法論壇（活動直播截圖）

一同出席論壇的司法人員包括高等法院首席法官潘兆初、高等法院上訴法庭副庭長朱芬齡、高等法院上訴法庭法官林雲浩，以及高等法院原訟法庭法官歐陽桂如。

司法機構代表團將於星期五（22日）下午回港。張舉能首席法官離港期間，由終審法院常任法官霍兆剛署理終審法院首席法官職務。

張國鈞明率領法律界代表團訪問海南省（政府新聞處）

張國鈞訪海口推介法律爭議調解服務

另外，律政司副司長張國鈞明日（20日）也率領包括香港律師會和香港大律師公會代表及立法會議員的法律及爭議業界超過30人的代表團，前往海南省海口市，出席律政司首次在該省舉行的研討會，向當地商界及法律界人士介紹香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，並闡述香港的法律及解決爭議服務對海南加快建設國際化、高水平的自由貿易港的重要性。

張國鈞與代表團會與海南省人民政府領導和當地法律業界代表會面，加強兩地合作，促進瓊港優勢互補和互惠共贏。張國鈞及代表團九月21日結束訪問行程，晚上返港。