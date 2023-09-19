民建聯倡容許長者選民以長者咭核實選民資格　縮短投票時間

區議會選舉12月10日舉行，民建聯早於去年年底就優化選舉實務安排提出多項建議，包括容許長者選民以長者咭核實選民資格，和縮短投票時間至十小時等，期望當局能積極參考，並於今年底的區議會選舉中落實。



民建聯副主席、立法會議員周浩鼎指，民建聯過去一直倡議縮短投票時間，剛剛過去立法會選舉有縮短投票時間，認為投票時間過長會衍生包括工作人員工作時間過長等困難，但表示亦要平衡考慮選民投票的需要。



翻查過往立法會與區議會的選舉紀錄，投票時間一般定於早上7時半至晚上10時半，整整15個小時。2021年立法會換屆選舉投票時間縮短一小時，為早上8時半至晚上10時半。



陳勇（右）倡容許長者選民以長者咭核實選民資格等。（李宇婷攝）

民建聯副主席、立法會議員陳勇指，法例雖容許選民領取選票時，可用身分證或其他能夠顯示選民的姓名及照片的任何文件正本，讓票站主任核實其選民資格，但不少票站主任只接受以身分證核實選民資格，此舉不符合法例精神，亦未有考慮長者情況，建議修改選舉指引，明確選民可用長者咭及投票通知書核實選民資格，領取選票。另外他又提出，研究為每張身份證編寫載有基本個人信息的二維碼，方便選民只需持二維碼便可核實選民身份，以推動投票科技化。

不過根據香港入境事務處條例，任何人如年滿15歲的身份證持有人，須時刻隨身攜帶身份證明文件。

2019年11月24日，區議會選舉投票日，全港多個票站大排長龍。（余俊亮攝/資料圖片）

縮短投票時間至上午8時至下午6時

陳勇指本港的投票時間逾十多小時，相對於台灣的投票時間為上午8時到下午4時，或新加坡的上午8時到晚上8時，都明顯過長。他續指參考2021年的選委會選舉縮短了投票時間後，未有影響投票意欲，建議按實際情況修改法例縮短投票時間，例如上午8時至下午6時。

周浩鼎指今次區選是完善選舉制度最後一里路，希望完善選舉制度落實，又呼籲選民行使公民責任投票。