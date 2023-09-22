關愛隊人士若參與選舉　需暫停關愛隊職務直到投票日結束

近日政府公布多區關愛隊成員，不少曾擔任區議員。隨着區議會換屆選舉在即，有人擔心關愛隊或可支持區議會候選人，出現不公情況。民政事務總署則公布「關愛隊」在公共選舉期間須遵守的指引，列出5項基本原則，包括「關愛隊」在公共選舉中，必須保持中立，亦必須避免令人就此有所誤會；「關愛隊」相關人士以個人身份參選/參與選舉活動，需即時停止參與所有「關愛隊」相關工作，不可動用「關愛隊」的資源，直至有關選舉的投票日結束。



關愛隊在風暴及世紀暴雨襲港期間均有出動（民政及青年事務局FB）

指引提醒關愛隊人士在選舉需小心行事

民政事務總署指出，「關愛隊」在公共選舉中，必須保持中立，亦必須避免令人就此有所誤會。因此，「關愛隊」及「關愛隊」相關人士不得以「關愛隊」、「關愛隊」相關人士、或其在「關愛隊」的職銜名義為公共選舉候選人、支持某候選人或參與選舉活動。

倘「關愛隊」相關人士以其個人名義或其他身份成為候選人、支持某候選人或參與選舉活動，必須小心行事，以免令人誤會他是以「關愛隊」、「關愛隊」相關人士、或其在「關愛隊」的職銜名義行事。任何時間不得動用「關愛隊」的資源（無論有關資源是否由政府資助）參與和選舉有關的活動。

南區關愛隊到小區為居民提供關愛隊服務資訊。

關愛隊正副隊長參選要通知團體及民政處

指引又列明，若「關愛隊」相關人士以個人名義或其他身份在公共選舉中成為候選人或候選人的選舉代理人，他須預先以書面通知所屬承辦團體；若該相關人士是「關愛隊」的小隊成員（包括隊長及副隊長），除預先通知所屬承辦團體外，亦須事先以書面通知民政處。該名人士並須即時停止參與所有「關愛隊」相關工作，不可動用「關愛隊」的資源 （無論有關資源是否由政府資助 ），直至有關選舉的投票日結束。

在選舉結束後，亦不得在「關愛隊」的服務/活動中謝票，否則有違「關愛隊」的中立原則，而涉及的開支亦可能會被計算作選舉開支。

因應選舉期間出現的暫時人手短缺問題，「關愛隊」承辦團體須調配足夠而合適的替補人員執行「關愛隊」職務，以確保服務計劃如常推行。