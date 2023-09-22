葉劉淑儀上月帶百多名青年返內地　基層學生反應好「寫晒感謝信」

青年政策是本屆政府政策的重中之重，行政會議召集人葉劉淑儀今（22日）出席一個午餐會時指，以往受教育影響，青年不明白國家發展情況，國民身份認同比較低，近年政府做多了國情教育工作，除書本上認識外，她認為亦要安排青年返內地親身了解國家。



她提到自己上月帶百多名青年返內地四日，當地統戰部熱情招待，青年反應很好，初中學生反應更好，特別是基層學生，「部份連淺水灣都沒有去過」，返港後小朋友很感動，「仲寫晒感謝信」，要振興青年就要帶他們返內地了解國家法律體制，改變他們命運最重要都是教育，需要在教育上投放多些資源，讓他們有機會踏上國家發展的順風車。



葉劉淑儀在午餐會上演講。(李宇婷攝)

稱英國國安法嚴厲得多 沒資格批評香港

葉劉淑儀在午餐會上演講，完成演講後由台下嘉賓發問。其中問到國安法實施後，香港法治經常被西方國家質疑，香港要如何做好解說工作？葉劉淑儀回應指應該做多點詳細解釋，很多國會言論都嚴重歪曲抹黑香港法治，港府的立場當然是反對，但面對外國領事、商會、學者等都需要多作詳細解釋，又留意到政府最近有回應英國批評《香港國安法》的報告，指英國通過的大幅度修改的新國安法，比香港的嚴厲很多，沒有資格批評港區國安法，「我諗要用事實反駁哋」。

出席的嘉賓包括特首李家超夫人李林麗嬋、全國政協副主席、前特首梁振英的太太梁唐青儀、前全國人大常委范徐麗泰、前律政司司長及基本法委員會前副主任梁愛詩，和早前卸任香港基本法委員會副主任職務的譚惠珠等。