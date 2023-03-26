中央港澳辦｜范徐麗泰：理順架構、中央對港善意提醒或增加

撰文：黎詠儀
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國務院港澳辦升格成為中央港澳辦，究竟為何要作出這樣的改變？按中央港澳辦的職權，又是否意味中央日後將會更多地直接對本港事務作「善意提醒」？前全國人大常委、回歸後首任立法會主席范徐麗泰認為，新安排理順了架構，確立清晰從屬關係將令工作更具效率。

至於新架構下，中央日後會否更多就本港事務作善意提醒？她認為有此可能，更坦言：「有冇呢個新架構，都可以畀意見。」

范徐麗泰指組建中央港澳辦為理順架構。（資料圖片）
我們要紥實推進「一國兩制」實踐和祖國統一大業。推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定。要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，支持香港、澳門特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是民族復興的題中之義。要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和「台獨」分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。
國家主席習近平

范太接受《香港01》訪問時說，特區政府只是高度自治，中央政府擁有對港的全面管治權。她強調，中央港澳辦的組建不會如一些人所講會削弱「一國兩制」，因為國家主席習近平在人大閉幕上的重要發言表明，強國建設與港澳發展掛鈎，若香港的「一國兩制」不成功，如何貢獻國家？

回歸前曾任行政立法兩局議員，參與特區籌委會工作；回歸後出任立法會主席長達十一年，1998年更當上第九屆全國港區人大代表，至2008年更當選人大常委的范太，被問到是甚麼原因驅使中央的港澳系統出現改變？國務院港澳辦「升格」為中央港澳辦是否意味過去的制度未能發揮作用？范太回應指，港澳辦由國務院部門，變成黨中央的機構，可以說成是制度的改變，但她認為此舉實為理順從屬關係，並不構成質變。

她又指國家主席習近平在人大閉幕會上的重要發言，已清晰明確地闡明在國家發展過程中，港澳所扮演的角色。她形容習近平的說話十分重要，說明中央決策過程中，港澳的因素會備受重視。

以理順關係形容組建中央港澳辦更合適

她指，當然中央政府一向重視港澳，而2003年，因應當年的七一遊行，中央已成立中央港澳工作協調小組，由當時政治局常委的曾慶紅任組長，及後習近平、張德江等也曾出任組長，後來再變成中央港港工作領導小組，時任國務院常務副總理韓正是小組組長，作為政協副主席的港澳辦主任夏寶龍擔任副組長。由此可見，港澳政策根本早已由黨中央最高層直接負責。她又指，當夏寶龍以屬國家領導人層級身份出掌港澳辦時，已顯示港澳辦地位的變化。

有此歷史因由，范太坦言與其以「升格」來形容中央港澳辦的組建，認為用「理順」兩個字來形容更貼切。她指，不論中央港澳工作協調小組或領導小組，過去涉港澳重大事務，相信小組必然會過問，但更多的日常具體操作，可能是由特區政府與內地省市或中央部委自行協調，小組未必顧及到一些細節。

她指，如今組建中央港澳辦，成為中央港澳事務領導小組轄下的一個辦公室，確立了與工作小組從屬關係，所有涉港澳事務，由小組做法定，再由中央港澳辦直接執行；同時也可預計不論事情大小，均會由中央港澳辦向中央作報告，因為在新形勢下，很多香港的「小事情」中央也須要知道。

小事做唔好，可能變大事。大事要抓緊正確方向，不容走歪。
前全國人大常委范徐麗泰
國務院港澳辦「升格」成中央港澳辦。（資料圖片）

根據公布，新設中央港澳辦的職能更具體，且更有執行目標。承擔的職責包括：調查研究、統籌協調、督促落實。職責的範疇涵蓋：貫徹「一國兩制」方針、落實中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局。

范太期望中央港澳辦建立後，工作更具效率。但她同時重申，此舉不等同過去的運作模式有問題，她認為只是順應國家發展策略而出現的調整，因為國家現在要推進強國建設，而實行「一國兩制」的港澳將扮演重要角色。

「一國兩制」不成功，香港又如何貢獻強國建設呢？
前全國人大常委范徐麗泰

以分餅解釋中央全面管治權

至於中央港澳辦的職責包括「督促落實」、「保障民生福祉」等，因而出現一些聲音質疑削弱「一國兩制」，她認為一切源於對「一國兩制」的不明白，導致只會向負面方向看。她解釋，香港享有的是高度自治，絕非完全自治，高度自治是源於中央授權，若中央對港無全面管治權，那如從何說起授權高度自治？

范太再以一個生動的比喻來解釋中央授權，她指若果有一個大餅給媽媽，再分給子女們，前提便是媽媽要獲得一個大餅，否則如何分餅。

范徐麗泰預期隨著中央港澳辦的組建，兩地的溝通可以流程化更具效棄（資料圖片）

溝通流程化　將更具效率

她又反問，今時今日香港的民生福祉如何能脫離了中央政府參與？她以供港食品安全為例，要達到目標，不可能只靠特區政府便能成事，過去多年未有出現供港食品安全重大的問題，正是內地各省市各自均高度也重視輸港食品安全，中央港澳辦的組成，相信能令港府與內地相關省市、部委的溝通更直接化。

她說，不會用「更迅速」去形容日後兩地之間的溝通，只會用更有效率作形容詞，因為很多事情將可以流程化，有明確路徑。不過，她預料香港市民在日常生活中，未必能感受到箇中的變化和改進。

她強調，中央的政策是看全局，確保港澳的「一國兩制」實施不會走歪路，方能向強國建設邁進。

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