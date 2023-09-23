JPEX案｜吳傑莊指本月中才點名太遲　苦主多數專業人士、大學生

虛擬資產交易平台JPEX涉違規經營，外界關注證監會規管是否足夠。有份接觸苦主的立法會議員吳傑莊指上年7月至今年6月發牌制度生效，這段時間有很多證據可搜集，認為證監會需調查到本月中才點名JPEX太遲，證監會要盡早發佈聲明才能減少投資者損失，又質疑證監會公布申請中虛擬資產平台名單的說法容易誤導市民。



相信網絡KOL宣傳 用現金購買虛擬貨幣無收據令人驚訝

吳傑莊在電台節目指，他接觸的受害人絕大部分是年輕人、專業人士和大學生，他們主要相信網絡KOL宣傳，並接受過場外找換店的所謂投資培訓，部分人用現金購買虛擬貨幣，亦沒有收據，形容情況令人驚訝。

有投資者認為證監會指出虛擬資產交易平台JPEX有可疑之處，隨後事件持續發酵，平台亦未能「出金」。會計界立法會議員黃俊碩指自己有朋友繼續相信在平台投資沒有問題，認為自己不是苦主而平台早前推出「DAO持份者分紅方案」，而且每晚都發聲明，是為令投資者繼續相信平台。吳傑莊指持牌的交易所會把營運資金和投資者分開，投資者應該去持牌平台投資。

林健鋒：反映政府在監管平台和教育宣傳都有不足

立法會財經事務委員會主席林健鋒指，證監會多時以術語宣傳，普羅大眾聽不明，認為要以簡淺以明的文字解釋。

黃俊碩指，證監會過往在宣傳教育上，只強調投資者要小心有欠仔細，又認為證監會處理牽涉刑事罪案時，要改善與警方協作，加快執法。林健鋒指，事件反映政府在監管平台和教育宣傳都有不足，委員會下月會討論虛擬資產規管，亦會邀請官員出席。

根據打擊洗錢條例，現鈔找換店由海關規管，惟由於在香港「虛擬貨幣」並不視為貨幣，而更多視之為商品，令經營虛擬貨幣的場外找換店成為「三不管地帶」。黃俊碩指每個機構都有自己所屬的監管範圍，要如何加強協作是重要的議題，又建議未來有一個機構牽頭杜絕相關的詐騙案。

林健鋒指網絡詐騙案全世界都有，香港需要檢視現行法例，各部門不應「各家自掃門前雪」，需要與時並進、適時修改。吳傑莊指今次事件突出法例上的不足，又提到穩定幣都未有法例，認為港府要宏觀角度保護虛擬資產，不要因事件阻礙WEB3.0發展。