JPEX案｜玄學家陳定幫到警總助查後離開　稱一切交律師處理

警方商業罪案調查科接獲證監會轉介後，就JPEX平台涉嫌詐騙一案展開連日拘捕行動，至今11人被捕，包括林作、KOL陳怡、YouTuber朱公子等。繼藝人張智霖和莊思敏後，另一曾為JPEX宣傳的名人、玄學家陳定幫今晚（22日）亦到警察總部接受商罪科調查，至晚上10時半過後離開警總。

《香港01》記者現場所見，一身黑色衣褲、戴口罩的陳定幫原本擬經警總西閘夏愨花園出口離開，惟疑見到有大量記者守候，結果跑回正門離去。他在警總正門外稍作停留讓記者拍照，說「一切交咗畀律師去處理，咁我都無嘢補充喇，辛苦晒大家」，之後與一名手持公事包、陪同他由警總步出的男子握手，並向對方道謝。記者在追問他是否需要再到警署助查時，他先是輕輕搖頭，然後稱「而家冇咩嘢回應」，然後登上私家車離去。



玄學家陳定幫9月22日就JPEX案到警總協助調查後離去。（鄧海興攝）

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玄學家陳定幫就JPEX案到警察總部接受商罪科調查。（資料圖片）

陳定幫及張智霖、莊思敏等被指懷疑與JPEX有關的人，至今只是到警署協助警方調查，沒有被拘捕。消息指出，警方會根據現有證據，相關人士的參與程度以及在案件之中擔當的角色而去採取相應的行動，當中包括但不限於拘捕行動。

▼玄學家陳定幫▼



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消息亦指，警方亦已展開調查及採取果斷拘捕行動，凍結與平台有關人士的相關資產。警方亦會作資金流向調查，與金融機構合作，以追蹤犯罪得益，以協助受害人討回公道。

張智霖曾擔任JPEX香港區品牌大使，他協助警方調查後，經紀人公司發出聲明指，張智霖於9月19日獲邀助查；而去年3月張智霖為JPEX拍攝廣告及硬照，但由於JPEX被證監會列入「無牌公司及可疑網站名單」，故於去年9月終止合作。如網上繼續流傳未授權之藝人照片及影像，公司會保留追究權利 。

至於莊思敏在今日凌晨受查離開警署後，亦於中午時分發聲明，指在外遊期間已通知律師並主動聯絡警方預約時間助查。她指自己一切安好，並感謝各界關心和慰問。

▼林作被捕▼



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▼張智霖助查▼



▼莊思敏警總助查▼



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▼KOL陳怡被捕▼

