JPEX案｜陳定幫曾預測虛擬貨幣會成潮流　疑與神秘「富二代」有關

虛擬資產交易平台JPEX無牌經營風波持續發酵，警方商業罪案調查科至今拘捕11人，包括林作、KOL「陳怡」、YouTuber「朱公子」等，而曾為JPEX宣傳的藝人張智霖、莊思敏及玄學家陳定幫亦相繼到警察總部接受調查。其中陳定幫身兼多職，既是玄學家，又是節目主持、專欄作家；另外，他在娛樂圈相當活躍，與藝人戴夢夢的戀情最為人熟知。近年他經營YouTube頻道，不時宣傳加密貨幣投資。今年3月陳定幫亦與一名懷疑推廣加密貨幣的神秘「富二代」扯上關係。



玄學家陳定幫9月22日就JPEX案到警總協助調查後離去。（鄧海興攝）

人稱「幫幫師傅」的玄學家陳定幫（Clement），本名陳定邦，為金剛上師陳果齊之子；2013年擔任無綫電視節目《求愛大作戰》的「愛情玄學家」而走紅，此後經常在電視節目亮相，亦有拍YouTube片向網民提供風水貼士，近年又不時宣傳加密貨幣及NFT投資。

陳定幫不時宣傳加密貨幣。

陳定幫曾在個人Youtube頻道預測虛擬貨幣將於2024年大突破，聲言是「虛擬貨幣是未來文化，趨勢不可逆轉」，他認為「哪怕就算不是比特幣，亦會有一些新的虛擬貨幣興起」、「數碼貨幣 （Digital Currency）會成為主流貨幣云云。他個人選擇加密貨幣中的質押，認為回報高；並提醒投資者「永遠要記住任何事都是涉及風險的」。他又介紹個人購入的NFT產品。

陳定幫曾介紹個人購入的NFT產品。

今年3月陳定幫亦與一名懷疑推廣加密貨幣的神秘「富二代」拉上關係。當時何文田站上蓋有新樓盤推出，一名疑似「富二代」睇樓，他身穿價值10萬元名牌、在外籍保鑣陪同下參觀示範單位及排隊揀樓，惹人注目。其後《香港01》收到自稱是「知情人士」的人士報料，得到該名「富二代」受訪的影片。片中男子否認為富二代，並指自己是靠crypto（加密貨幣）致富。

這段影片為YouTube的「私人影片」，上載賬戶與一間剛成立一個多星期的公司同名。而公司的大股東，為近年推銷加密貨幣的風水師陳定幫。本報曾向陳定幫查詢，當時陳回應稱「不認識此人」。

該名疑似「富二代」上周六現身瑜一的售樓廠，擠在人群人等候揀樓。

除了風水玄學及加密貨幣投資，陳定幫為人熟悉亦因為他與娛樂圈人熟稔，經常現身娛樂名人版。他與戴夢夢有過一段情，還發展到談婚論嫁的階段，最後疑有人劈腿，令婚事「撻Q」，分手收場。陳定幫在藝人林盛斌介紹下，與油畫導師兼模特兒楊錳霏結婚，育有一對女兒；戴夢夢則嫁給從事金融行業的圈外男友Kyle。

陳定幫在藝人林盛斌介紹下，與油畫導師兼模特兒楊錳霏結婚，育有一對女兒。

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今日（23日）凌晨零時，陳定幫工作室發出嚴正聲明，指事件已交由律師處理，不作回應；任何人發布或轉載不實報道，將保留法律追究權利。