一帶一路十周年　新任專員何力治：現時是收成期

「一帶一路」倡議十年，剛上任專員何力治表示「一帶一路」過去投資超過3,000個項目，原意是打通和沿線國家的網絡，包括政策和設施的聯通等，很多項目已開始「通車」，降低在沿線國家經商的門檻，認為已經步入「一帶一路」的收成期，相信未來10年工作主要是動員商界、專業服務和私人市場去參與。



何力治希望和內地不同的部委、央企國企，商議手上「一帶一路」項目，讓香港的專業服務可以合作參與。（歐嘉樂攝）

何力治續指香港作為國際金融中心，要吸引全球資金經香港進入大灣區，讓香港中小企可以分一杯羹。另外大灣區企業或香港企業走到沿線國家發掘商機，不同的商會或貿發局都會有配對等工作。

績效指標（KPI）方面，何力治指希望和內地不同的部委、央企國企，商議手上「一帶一路」項目，讓香港的專業服務可以合作參與。他說香港作為超級聯繫人，要重新定位為「高增值聯繫」，把沿線國家的企業吸引來港，或通過香港到大灣區。

何力治說，「一帶一路」辦公室一直有外訪，未來會多點走出去。（歐嘉樂攝）

政府開大門 商界隨後發掘商機

至於具體工作，「一帶一路」辦公室一直有外訪，未來會多點走出去，計劃會去東南亞或中東等，屆時官方代表團或會帶青年創業家外訪。他續指中東和東南亞有很多商機，自從今年特首李家超親自帶領代表團出訪中東和東盟後，商會智庫和商界代表團均有機會去發掘商機，形容「（政府）開咗好多大門，（商界）小門都要開」。

家族生意交同事接手 稱不構成利益衝突

「一帶一路」專員的職位出缺超過半年，由本地建築師樓的主席何力治出任，至今已出任近1個月。放下家族生意的他指，對「一帶一路」工作不陌生，之前有和政府外訪探索「一帶一路」商機。至於會否構成利益衝突，何力治說家族生意業務已成熟，生意已由其他同事接手，他指已按足程序，政府有關機制很全面，不相信構成利益衝突。他又形容工作任重道遠，留意到招聘就去申請，亦得到家人的支持。