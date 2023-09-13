一帶一路｜意大利考慮退出　何力治：不單靠個別地區貿易

意大利正考慮是否退出「一帶一路」，港府新任一帶一路專員何力治被問及若意大利真是退出，會否影響港意未來的貿易合作時指，香港不會單靠個別地區的貿易，但卻預計港意的合作未來只會進一步擴大。



對於意大利考慮退出「一帶一路」，何力治預料港意合作不受影響。（公務員事務局）

一連兩日的「一帶一路」高峰論壇今日（13日）展開，何力治表示，本港已重返國際舞台，香港過去在綠色金融、資金市場的運作相當成熟，在基礎建設方面的專業服務亦得到國際肯定，香港如要發揮「一帶一路」的功能平台，就要匯集綜合的服務中心，連結國際金融服務、綠色金融、智慧城市等方面，認為如要打造「一帶一路」高質量發展，要靠整個生態圈互相支持，包括金融、科技、人才、專業服務等，而香港已有很好的基礎及優勢，未來可與沿線國家繼續合作，發揮「超級聯繫人」的角色。

被問及意大利有意退出「一帶一路」，會否對港意之間的貿易往來構成影響？何力治則指，香港一直是國際貿易及金融中心，多年來與不同國家都有合作，「一帶一路」倡議是包容性、互利共贏的合作平台，相信香港與意大利會繼續擴大合作，並繼續與沿線國家合作，又指本港不會單靠個別地區貿易。雖然有智庫認為「一帶一路」會加重發展中國家負債，但他指十分期待「一帶一路」前景下，本港可發揮超級聯繫人角色。