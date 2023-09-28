董建華卸任團結香港基金主席　轉任榮譽主席

全國政協前副主席、前行政長官董建華卸任團結香港基金主席，轉任基金會榮譽主席，副主席陳智思升任基金會主席。基金會表示，對董建華繼續以榮譽主席身分貢獻國家和香港，深感高興。



董建華。（資料圖片）

董建華轉任基金會榮譽主席 陳智思接任主席

團結香港基金今天（28日）舉行理事會會議，一致決議董建華由創會主席轉任榮譽主席，副主席陳智思出任基金會主席，即時生效。基金會讚揚董建華為香港繁榮穩定和一國兩制行穩致遠作出獨有的貢獻，創立團結香港基金九年來事事親力親為、盡心盡力，睿智把基金會成為全球頂尖1%的智庫，對董建華繼續以基金會榮譽主席身分貢獻國家和香港，深感高興。基金會說，將一如既往秉承董建華的創會宗旨，矢志匯聚新思維和新視野，在一國兩制的基礎上，與基金會各持分者共同努力，為香港的繁榮安定與持續發展作出新的貢獻。

86歲的董建華在今年全國政協換屆，亦卸任全國政協副主席。他是香港首任特首，2021年3月在全國人大會議開幕禮離場時意外跌倒，對上一次公開露面已是同年7月，其後在瑪麗醫院接受心臟手術。

團結香港基金說，接任主席的陳智思多年來對國家、香港以至基金會貢獻良多，成就驕人，深信在陳智思帶領下，基金會在服務香港、貢獻國家的征途上，能承先啟後，創造新輝煌。

陳智思2017年加入團結香港基金擔任副主席，兩年後受董建華委託，領導籌組香港地方志中心，2022年獲邀出任為團結香港基金常務副主席。