棕地重置釋放土地　團結香港基金建議興建汽車城助業界升級轉型

政府正發展北部都會區，擬在洪水橋/廈村新發展區，以及元朗創新園區預留5幅土地，以興建多層現代產業大樓，重置棕地作業，並就此諮詢業界的發展意向。



團結香港基金指出，北都都會區內約有650公頃棕地，另一方面，車輛維修工場亦佔全港棕地面積約10%，若可透過本次發展，將車輛維修工場重置入多層產業大樓。基金認為可以做到示範作用之餘，同時可為業界實現升級轉型。



王雲豪（左）和葉文祺（右）。

建議製造商下放電動車維修技術

團結香港基金高級政策倡議經理王雲豪指，不論新發展區或市區，都有車輛維修工場的存在，但其實並不符合發展意圖，是暫時容許的存在，同時車場負責人繼續營運都面對挑戰。

另外，他指出政府正推動電動車普及化，2013年至2023年期間，本港電動車數量從548架大幅上升約100倍至5.5萬架，倘若2050年港府實施全港車輛零碳排放，傳統汽車維修業並不能跟上電動車發展趨勢。他續稱，現時維修師傅並未掌握電動車維修技術，認為製造商、代理商應下放維修技術及零件，與職業訓練局合作提供課程及支援。

電動車使用率上升。（資料圖片）

短期放寬規劃指引 長遠應收緊

至於城規會早前通過放寬新界棕地審批指引，大幅放寬棕地作業申請審批條件，並將24幅合共約321公頃土地，由現時不獲考慮改劃棕地作業用途申請的類別，改為有機會獲批作露天貯物/港口後勤用途。

王雲豪指，棕地收回及興建大樓計劃，應參考新加坡，先從附近興建安置工廈，以騰出土地興建更多安置工廈，最後完成重置棕地作業者後，釋放發展土地。

他提出重置的幾個步驟，首先短期內應放寬規劃指引，暫時容許棕地營運者較容易重置並在其他地方營運，同時興建首批多層現代產業大樓。至於選址方面，王雲豪建議可優先處理洪水橋/廈村新發展區及元朗南發展區的棕地作業。

中期而言，他認為重置大部份棕地後，要按程序收緊規劃指引，從規劃入手減少新批出的棕地作業。長遠而言，當完成騰空新發展區內的棕地，就全面發展新發展區。

團結香港基金建議興建多層現代產業大樓重置棕地作業。

興建多層大樓 提供多元化汽車服務

團結香港基金建議，興建多層現代產業大樓收納棕地作業。王雲豪表示大樓要有獨特設計，每層用途分明，同時要引入車輛製造商、代理、政府部門，提供陳列室、試車、銷售、汽車美容等服務，政府部門亦可設運輸署車輛測試中心，提供檢查、維修、續牌等服務。

另外，基金表示大樓要提供培訓、娛樂、餐飲等多元化服務，並將大樓打造成地標式多用途汽車城，認為可以增加土地的發展潛力。

建議重置樓面業權毋須移交政府

不過，方案亦需要優化賣地條款。基金指政府諮詢業界發展意向，傾向保留不少於三成樓面面積重置棕地作業，有關樓面面積將會移交政府，出租予受政府項目影響的棕地營運者。他們則建議，賣地條款應是單一業主、不能拆售，並引進不同汽車製造商、代理商，仍保留的三成樓面面積毋須移交政府，以方便發展商統一管理大樓。