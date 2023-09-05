團結香港基金倡內地與港資歷互認　上調八大非本地生上限至50%

團結香港基金（基金會）昨日（4日）發表新一份政策倡議報告，指香港的教育服務只佔本地生產總值的1.4%，加上香港單在2020至22年已經流失14萬勞動力，建議政府推動內地與香港資歷互認及提高院校非本地生收生上限，將香港發展為國際教育樞紐。



團結香港基金發表新一份題爲《將香港發展為國際教育樞紐》的政策倡議報告，左起團結香港基金助理研究員雷曉琳、團結香港基金副總裁兼研究部聯席主管水志偉、團結香港基金總裁李正儀、團結香港基金助理研究總監、教育及青年研究主管郭凱傑。（團結香港基金提供）

團結香港基金新一份題為《將香港發展為國際教育樞紐》的政策倡議報告，指出現時內地生報讀教資會大學或自資院校課程的競爭非常激烈，錄取率低至5至10%或以下。另外，目前本港院校的非本地收生設有限額，與內地學歷認證只涵蓋學位課程，不涉及副學位。

爭取內地與香港高級文憑資歷互認 提高各院校的非本地收生上限

報告建議政府爭取內地與香港高級文憑資歷互認，讓內地的專科畢業生得以在港進一步深造或工作。同時建議提高各院校的非本地收生上限，學位及副學位上限調升至50%，自資院校取錄內地、澳門及台灣學生的上限上調至30%。

針對留學生在港生活的措施，報告建議政府應在土地招標和私人土地契約修訂或換地的賣地條件中加入新條款，規定所需學生宿舍比例，並推動將酒店、公寓和閒置學校等改建為宿舍，以提升私營學生宿位供應。另外，將非本地畢業生留港／回港就業安排延伸至高級文憑畢業生，以及增加針對東盟和「一帶一路 」學生的獎學金。

基金會總裁李正儀表示，香港正處於新科技及產業發展的十字路口，故此須成爲國際教育樞紐，以回應人才短缺的問題及其他人力發展需求。副總裁兼研究部聯席主管水志偉指，香港坐擁五所世界百強大學，其教育界別有充分的潛力更進一步，成爲經濟增長的引擎。