區議會選舉｜投票時間縮1小時　地區委員會設「非一般」投票站

區議會選舉將於12月10日舉行，直選議席大減，並增設委任制議席和地區委員會界別互選的議席。



選舉管理委員會今日（28日）發表選舉指引，一般投票站的投票時間看齊上次立法會，較上次區議會選舉縮減1小時，而地區委員會界別選舉有專屬投票站，並採用全票制。



來屆區議會組成會大幅修改。（資料圖片）

選管會主席陸啟康表示，直選方面，全港18個地方行政區，劃分44個選區選出88議員，採用雙議席單票制。

新設立的地委會有188議席，採用全票制，選出不多於、不少於該選區的人數。地委會界別選民可以在地方行政區，每一個區議會地方選區，提名一名候選人。

陸啟康舉例指，中西區有兩個選區、8個地委會席位，一個選民可以在中西區兩個選區提名各一位候選人，在地委會提名最多8名候選人。

選管局表示，今次選舉有5類投票站，包括普通市民投票的一般投票站，全港18區各設1個的地區委員會界別投票站，設於懲教院所和警署的專用投票站，設有無障礙通道特別投票站，以及選票會運往較大點票站的小投票站。

一般選民如以前一樣，在選票上蓋印投票，而地區委員會界別選舉，則要填選該區席位相同的候選人數目，亦即是「全票制」。

區議會一般點票站投票時間為上午8時半至晚上10時半。（資料圖片）

一般點票站投票時間上午8時半至晚上10時半

因此，地區委員會界別需要去兩個不同的投票站投票，而兩個投票站的投票時間亦不一樣。陸啟康指，參考2021立法會選舉，一般投票站投票時間由上午8時半至晚上10時半，共14小時，較上一次區議會選舉縮短1小時。而地委會選舉由於選民數量少，投票時間由上午8時半，到下午2時半，共6小時。

懲教院所投票站由上午9時到下午4時。

選舉時間方面，陸啟康指香港投票時間較鄰近地方長，但部份人工作時間亦很長，可能星期日大廈保安亦未能投票。他指投票時間沒有充份諮詢，故作出大量改動亦未必適合，選民未必可以適應大量改變。不過，他不排除更多諮詢後，安排可以再調整。

有「優先隊」讓長者、孕婦、殘疾人士投票

大部分一般投票站用電子選民登記站發票。本次設有特殊投票站一條隊優先讓70歲長者、孕婦、殘疾人士投票，另一條隊讓一般市民投票。

為確保投票站主任不收到干擾威脅，任何人場內喧嘩會暫停點票工作，投票站主任可以讓工作人員及警務人員逐離干擾現場的認識。

候選人的廣告宣傳的提供資料及文件提交，由以往一個工作天內需要提供，放寬至3個工作天。陸啟康指新安排是因為有意見指，選舉工作多，候選人未能即日完成申報。他指會檢視新安排，會防止被濫用。

被問及為何放寬選舉廣告申報期限，陸指新制度下可能有新人參選，放寬是適合的，放在網上都可以讓公眾監察，不排除及後有其他安排。

被問及以往有人在廣告申報上違規，例如特首李家超違規，所以才放寬？陸啟康指認為是合理安排，會檢視會否有人濫用。他又稱大的政黨本身已經熟悉運作，本次放寬對新人、小政黨或許較有利。

選舉管理委員會邀請政府新聞處設計新標誌。（馮子健攝）

地方選區選舉金額，視乎地方選區而定，由51.24萬到95.16萬元不等，地委會界別選舉開支最高限額為10萬元。

有指從地區「三會」獲取提名困難，選管會有否措施，確保市民參選權。陸啟康指涉及私隱，不適宜公開，但可以通過民政處秘書處聯絡「三會」成員，現時亦沒有選舉法例允許披露資料。

傳媒對於地委會界別選舉的報道公平性方面，可以只是提供地委會界別選舉人數數目，但要提供張貼姓名的網頁。

陸啟康指選管會的指引本次沒有公眾諮詢，皆因時間不足，而且都是反映法例內容及與其他選舉看齊。

選管會亦公布新標誌，該標誌由政府新聞處設計，希望傳達新願景，三角形是代表公開、誠實、公平的原則。