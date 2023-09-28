區議會選舉．懶人包｜12月10日投票　一文看清時間、規矩

區議會選舉將於12月10日舉行，由於選舉制度大變，相關安排亦有更改。選舉管理委員會今日（28日）公布選舉指引，票站、投票時間等有不同安排。



區議會選舉地方直選投票時間，為上午8時半至晚上10時半。（資料圖片 / 羅君豪攝）

投票日期：

2023年12月10日星期日

投票時間：

地方直選：上午8時半至晚上10時半

地區委員會界別選舉：上午8時半至下午2時半

設於懲教院所和警署的專用投票站：上午9時至下午4時

票站安排：

一般投票站：適用於地方直選選舉

地區委員會界別投票站：適用於地區委員會界別選舉

特殊投票站：設有優先隊及無障礙設施，讓有需要的70歲以上長者、孕婦、殘病人士投票，另一條隊讓一般市民投票

專用投票站：設於懲教院所和警署

小型投票站：登記選民少於200人的票站，投票完結後不會即場點票，而是將選票運往指定大型點票站點票

區議會選舉地方直選與地區委員會界別選舉，投票時間並不一致。（資料圖片）

地方直選如何投票？

與往常一樣，在選票上適當位置，以蓋章蓋上剔號，接着將選票放入投票箱。每張選票只能投選1個候選人。

地區委員會界別選舉如何投票？

投票人要將選票上心儀候選人旁邊的空格以黑色筆填滿，所選的候選人數目要與該區的地區委員會界別議席相同。填好後將選票放入同時發放、印有代號的封套內，再放入投票箱。

地區委員會界別選舉較早完結，會即時點票嗎？

不會，這些選票會先封存，待地方直選投票時間結束後才點票，以免影響選舉公平性。

可在陸路口岸投票嗎？

今次不設口岸投票站。

如點票時有人喧嘩怎辦？

即時暫停點票，票站主任可要求工作人員及警員將干擾者驅逐離場。