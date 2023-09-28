區議會選舉．懶人包｜12月10日投票 一文看清時間、規矩
撰文：鄭寶生
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區議會選舉將於12月10日舉行，由於選舉制度大變，相關安排亦有更改。選舉管理委員會今日（28日）公布選舉指引，票站、投票時間等有不同安排。
投票日期：
2023年12月10日星期日
投票時間：
地方直選：上午8時半至晚上10時半
地區委員會界別選舉：上午8時半至下午2時半
設於懲教院所和警署的專用投票站：上午9時至下午4時
票站安排：
一般投票站：適用於地方直選選舉
地區委員會界別投票站：適用於地區委員會界別選舉
特殊投票站：設有優先隊及無障礙設施，讓有需要的70歲以上長者、孕婦、殘病人士投票，另一條隊讓一般市民投票
專用投票站：設於懲教院所和警署
小型投票站：登記選民少於200人的票站，投票完結後不會即場點票，而是將選票運往指定大型點票站點票
地方直選如何投票？
與往常一樣，在選票上適當位置，以蓋章蓋上剔號，接着將選票放入投票箱。每張選票只能投選1個候選人。
地區委員會界別選舉如何投票？
投票人要將選票上心儀候選人旁邊的空格以黑色筆填滿，所選的候選人數目要與該區的地區委員會界別議席相同。填好後將選票放入同時發放、印有代號的封套內，再放入投票箱。
地區委員會界別選舉較早完結，會即時點票嗎？
不會，這些選票會先封存，待地方直選投票時間結束後才點票，以免影響選舉公平性。
可在陸路口岸投票嗎？
今次不設口岸投票站。
如點票時有人喧嘩怎辦？
即時暫停點票，票站主任可要求工作人員及警員將干擾者驅逐離場。