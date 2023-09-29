城大校長等107人成為選委會當然委員　路政署高官都有份？

1500人組成的選舉委員會當中，超過300席是當然委員。候選人資格審查委員會審視接獲的107名當然委員登記後，裁定全部有效。教育界委員包括城市大學校長，社福界委員包括建制團體新家園協會。



2021年選委會選舉。（資料圖片 / 羅君豪攝）

107名選委會當然委員登記有效

選舉事務處早前收到107份選委會當然委員登記，候選人資格審查委員會今（29日）刊憲，宣布全部登記有效，符合擁護《基本法》和效忠香港特區的法定要求。107名委員來自6個界別分組，包括工程界、教育界、社福界、立法會議員、人大政協委員以及建築、測量、都市規劃及園境界。

城大校長梅彥昌。（資料圖片 / 林靄怡攝）

城大校長梅彥昌成當然委員 路政署高官都有份？

根據《行政長官選舉條例》，指明職位的人士可以登記為選委會當然委員。其中，教育界的當然委員包括城大校長，即今年五月上任的梅彥昌。工程界方面，委員包括工程師學會會長，即是李志康，還有環境諮詢委員會主席，即是今年獲委任的查逸超，以及橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會主席，現屆主席由路政署助理署長出任。

不過，根據《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，若政府首長級人員或其他以其公職身分擔任指明職位的公務員，都沒有資格擔任選委會當然委員，他們應指定團體或單位中其他人登記為當然委員。

建制團體新家園協會成社福界當然委員

社福界方面，當然委員來自大型社福機構，包括東華三院、保良局、仁濟醫院、博愛醫院、仁愛堂的董事局主席，以及九龍樂善堂常務總理會主席。此外，亦包括建制團體新家園協會的董事會主席，現任的是內房富力地產董事長李思廉。