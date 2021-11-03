立法會選舉︱梁美芬轉戰選委會　獲陳馮富珍提名　中電總裁亦參選

立法會選舉提名期今日（11月3日）踏入第4日，多人到政府總部報名參選。經民聯立法會議員梁美芬「轉跑道」，由地區直選轉戰選委會界別。她稱，今次參選是「回應時代呼喚」，縱然不捨得九龍西選區，但要配合國家及國際形勢，發揮其法律界的專長，包括融合中港法律人才等。她強調選委會界別責任更重大，並非更輕易當選，倘當選仍會關心地區問題。



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獲20個提名 包括譚惠珠、李國章

梁美芬提出「為國為民 矢志不渝 凝聚民心 開創新格局」的參選宣言。她指，目前是國家最好的時代，亦是最具挑戰的年代，參選為了回應時代呼喚，循選委會界別出選希望可從國際、國家及香港大格局，提出建議。

她稱，選委會界別責任更重大，要做更多的事，並非更容易勝出。她提到，未來希望做好人心工程，讓香港人尤其是年輕人以身為中國人為榮，以香港為家，了解國家對香港的好，熟悉國際大形勢。



梁美芬共獲20個提名，包括第二界別的基本法委員會副主任譚惠珠、行會成員李國章；第五界別提名人包括陳馮富珍、資深大律師馮華健。

▼民建聯李世榮參選新界東南直選▼



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李世榮報名新界東南：為香港追回過去錯失的時間

民建聯中委李世榮今日（3日）報名參選新界東南地區直選，在民建聯主席李慧琼、立法會議員葛珮帆和梁志祥等人的陪伴下見記者。李慧琼指，李世榮現年38歲，頗為年輕，但已在地區工作多年，十分紮實，選舉需要更多新世代參與。

李世榮以「新世代．創未來」為競選口號，他指今日是懷著感恩的心報名，多謝民建聯執委會的支持。他指，在2019年的「黑暴」是香港最艱難時間，團隊不會退縮、躲避，一直和市民渡過，從來不會缺席，現時香港由亂轉治，但很多深層次問題仍未解決，他和他的團隊有擔當、值得大家信賴，希望未來「急起直追，建設所需」，為香港追回過去錯失了的時間。李世榮承諾如有幸當選，將會把所有時間、能力，都花在議會工作和地區工作之上。

▼中電中國區總裁陳紹雄參選▼



中電陳紹雄戰選委會 容永祺站台

中華電力中國區總裁、香港專業及資深行政人員協會前會長陳紹雄，今日報名參選選委會界別，獲全國政協委員容永祺等人站台。他說，落實《港區國安法》及完善選舉制度後，香港得以重新出發，未來應把握發展機遇，他有信心可運用其專業知識及豐富行政經驗作出貢獻。

他認為，對香港發展而言，參選人的能力比知名度重要，「知名度固之然是優勢，但重要是做實事。」被問到對林鄭月娥政府的評價，陳紹雄說，每一屆政府也有困難和挑戰，今屆政府經歷前所未見有的事，認為除回望過去外，也要面對未來，現時政府與各界著重解決本港深層次矛盾，希望大家不要純粹批評，要換位思考。