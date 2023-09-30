區議會選舉｜關愛隊資源不能用於選舉　麥美娟：若參選須暫停職務

民政事務總署早前發指引，列明關愛隊成員如參選區議會要停止所有關愛隊相關工作，民政及青年事務局局長麥美娟今日（30日）指，關愛隊成立時已制定一套適用於關愛隊在公共選舉期間的工作指引和安排，簡單而言必定要堅持一個原則，關愛隊成員不能用成員身分參與任何選舉，亦不會將關愛隊資源用於選舉相關項目，若隊員報名參加公共選舉包括區議會選舉、或成為候選人選舉代理人，就須暫停關愛隊職務以避嫌。她又說，關愛隊在選舉期間有責任呼籲市民投票，但就不會牽涉任何候選人的競選宣傳活動。



麥美娟指關愛隊成員若參選區議員要暫停關愛隊職務。（李宇婷攝）

麥美娟今日出席一個活動後表示，成立關愛隊時已制訂一套適用選舉的工作指引及安排，原則是不能以關愛隊成員身份參與任何選舉，亦不會以關愛隊資源用於選舉。她指，如果關愛隊成員報名參與區議會選舉或成為選舉代理人，需要暫停關愛隊職務，避免令人誤會工作牽涉某人的競選活動。

邊境或內地設票站 麥美娟稱政制及內地事務局正研究

麥美娟又說，關愛隊在選舉期間有責任呼籲市民投票，但就不會牽涉任何候選人的競選宣傳活動，她歡迎真正熱心服務、真心實意為市民做事的愛國者參選，為社區謀福祉，未來亦會利用關愛隊了解社區需要，建立通訊網絡。至於有否需要在邊境或內地設票站，麥美娟稱理解有組織願意借出地方做票站，政制及內地事務局正進行相關研究，具體會在立法會交代。

盼屋苑准關愛隊上門探訪找出隱蔽照顧者個案

本港接連發生涉及照顧者的悲劇，有議員希望政府透過關愛隊或義工組織進行家訪及介紹有關服務，找出隱蔽個案。麥美娟指，關愛隊成員都希望為社區工作，見到社會有需要幫助的個案包括特殊個案，一定樂意協助包括上門探訪，找出特殊個案，和他們保持聯繫以轉界個案。

她續指希望關愛隊工作可得到市民支持和配合，關愛隊成立後有績效指標，就是要建立通訊網絡，希望屋苑特別私人屋容苑許隊員進行宣傳或上門探訪，讓市民知道如何找到隊員和找到個案。

緊急援助基金至今收1600多個申請

至於早前世紀暴雨後，政府開放讓有需要市民申請的緊急援助基金，局方至今收到1600多個申請，近1000宗已經發放援助金，每宗個案可獲3000元。