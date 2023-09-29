政圈風聲｜區選將至憂「敏感」　部分關愛隊研避嫌停服務至選舉完

十八區關愛隊所有遴選結果已經出爐，近日陸續安排中標團體簽約。不少關愛隊成員計劃參選區議會，當局早前發布指引提醒要避嫌，消息說，部分中標關愛隊計劃滿足短期基本KPI要求後暫停探訪等服務，待區議會選舉結束後才重啟。



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擬暫停服務至區選完 冀避嫌及助拉票

民政事務總署日前發布「關愛隊在公共選舉須遵守指引」，列明如果關愛隊相關人士以個人名義或其他身分，在選舉中成為候選人或選舉代理人，須事先通知民政處即時停止參與所有關愛隊相關工作，亦不可動用關愛隊的資源。

然而，不少關愛隊隊長，早已積極考慮出戰12月區議會選舉，當局在提名期前接連公布十六區關愛隊遴選結果，部分關愛隊為免上門探訪派物資等活動「踩界」，很可能簽訂服務合約不久便全隊人暫停服務避嫌，計劃12月10日區議會選舉後才恢復。有關愛隊坦言，即使團隊內無成員出選區議會，但都要「落水」協助友好拉票，本身都無暇處理關愛隊事務。

提名期前夕遴選出爐 有關愛隊慨嘆「難做」

關愛隊要追KPI（關鍵績效指標），以沙田、北區、中西區等新遴選的關愛隊為例，要在簽約兩至三星期內，開設電話、 電郵、社交媒體 、即時通訊軟件，三個月內向小區至少9成居民宣傳聯絡途徑及服務，換言之今個月簽約的關愛隊，區議會選舉十月中提名期開始前便要交功課。有關愛隊成員說，建立聯絡方式以至宣傳服務的KPI，限期前完成沒問題，但其餘須提供的服務例如探訪，難免要派發物資，在選舉前做都「好敏感」，形容這個時機關愛隊公布和簽約屬不智。

朱立威指會繼續提供探訪長者等服務。 （資料圖片 / 廖雁雄攝）

有南區關愛隊研停派物資至選舉完結

南區石漁關愛隊隊長、香港島各界聯合會常務副理事長朱立威回覆《香港01》查詢時坦言，派物資是「容易令人誤會」，團隊研究未來兩個多月停派物資，除非當局有特別要求，即使有緊急事故，例如停電要派物資，亦會先請示民政處，不會因為避嫌而「見死不救」。朱立威說做了關愛隊一段時間，感覺派物資亦非必要，團隊會繼續提供探訪長者等服務，但強調要將選舉與關愛隊服務性質分清楚。

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大埔新富隊長羅曉楓：團隊互相補位、不影響服務

新獲選的大埔新富關愛隊隊長、大埔動力副主席羅曉楓說，不評論有消息指部分關愛隊計劃暫停服務三個月避嫌，他以新富關愛隊為例，團隊一共12人，即使任何成員有意參選要停止參與，團隊都可以互相補位，有信心不會影響服務。他又說曾任區議員或本身紮根社區的關愛隊成員，本身有一定社區網絡，KPI目標不難達到。