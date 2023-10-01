十一國慶｜董建華連續3年缺席升旗禮　董經緯、李永勝首次出席

​今日（10月1日）是國慶日，行政長官李家超和政府高層官員出席在灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式，慶祝中華人民共和國成立七十四周年。前行政長官董建華連續三年缺席特區政府的國慶活動，董建華辦公室透過公關表示，董建華正在休假，沒有出席有關活動。



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董建華未有出席升旗儀式

早上七時半嘉賓陸續進場，四位前行政長官當中，董建華繼續未有現身，已是連續第三年缺席，董建華辦公室透過公關表示，董先生正在休假，沒有出席有關活動。而梁振英、曾蔭權和林鄭月娥均有出席升旗禮，與行政長官李家超一樣站首排。多名行政會議、立法會議員也有出席。而中央駐港機構代表也有出席，包括中聯辦主任鄭雁雄、新任外交部駐港特派員公署副特派員李永勝。

李永勝（前排左二）、董經緯（前排中）及鄭雁雄出席國慶升旗禮。（新聞處直播畫面截圖）

新任外交部駐港副特派員李永勝首次出席

中聯辦主任鄭雁雄、國安公署署長董經緯、新任外交部駐港特派員公署副特派員李永勝以署理特派員身份都有現身站首排。升旗儀式上午八時在灣仔香港會議展覽中心（會展）外的金紫荊廣場舉行，警察樂隊奏樂，歌唱家譚天樂和李洋領唱，金文泰中學歌詠團會獻唱國歌；特區政府紀律部隊在空中和海上敬禮。

升旗儀式結束後，特區政府會在會展三樓大會堂舉行國慶酒會，行政長官為酒會主禮。