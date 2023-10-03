鄧炳強開立會因咩事由「四眼」變「獨眼龍」？｜政壇諸事町

保安局局長鄧炳強今日（3日）出席立法會保安事務委員會，右眼包上紗布，靠左眼看東西。為何會「隻眼開隻眼閉」？鄧炳強說自己眼睛受感染，相信不會影響表現。



鄧炳強右眼包上紗布出席立法會保安事務委員會會議。（會議直播截圖）

鄧炳強：隻右眼感染發炎 唔會影響我表現嘅應該

鄧炳強下午聯同各紀律部隊首長級代表，出席立法會保安事務委員會，簡介保安局及轄下部隊的青年發展工作。鄧炳強一坐下，議員便留意到局長變了「獨眼龍」！右眼蓋上紗布看不到東西，視力完全依靠左眼。保安事務委員會代主席、選委界立法會議員簡慧敏率先問候鄧炳強「解釋下咩事，我哋好關心局長」，鄧炳強稱「隻右眼有啲感染發炎」，故要蓋上紗布開會，但說「唔會影響我表現嘅應該」。

議員問候鄧炳強：保護視力如保護香港般重要

工聯會議員鄧家彪發言時主動關心鄧炳強，形容保護視力好像保護香港社會般重要，提醒鄧炳強要「時刻警惕」，又祝他早日康復。隨後發言的議員都有慰問鄧炳強，經民聯議員陸翰民形容鄧炳強「負傷上陣仍然使命必達」，稱值得紀律部隊及青少年制服團體學習。鄧炳強出席的會議環節完結前，保安事務委員會主席、民建聯主席陳克勤多謝鄧炳強出席，又祝他眼睛早日康復。

鄧家彪祝鄧炳強早日康復。（會議直播截圖）

鄧家彪、謝偉銓、邵家臻、黃毓民曾變「獨眼龍」

過去有多名議員曾經「單眼」開會，主動關心鄧炳強的鄧家彪去年因為視網膜脫落做手術，出席委員會會議時，左眼包紗布開會。建築、測量、規劃及園境界議員謝偉銓2020年亦曾經因為落樓梯時跌倒撞傷左眼角，眼腫要包紮。社會福利界前立法會議員邵家臻亦曾經因為糖尿上眼，打針後要用紗布遮眼，「四眼」變「獨眼龍」。立法會前議員黃毓民2010年亦曾因左眼視網膜穿洞做手術，令左眼要用棉花包紮。