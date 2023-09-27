JPEX｜收2392宗舉報　鄧炳強：全力調查背後是何人、資金流向何處

加密貨幣交易平台JPEX涉詐騙案，警方至今拘捕12人，並要求電訊商封鎖JPEX網站及應用程式。保安局局長鄧炳強今日（27日）表示，最新累計收到2,392宗舉報，會與證監會緊密合作全力調查，調查方向包括營運者，以及資金最終流向。



鄧炳強說，JPEX案暫時拘捕了12人，搜查了16間場外找換店。（政府新聞處直播截圖）

鄧炳強今早與撲滅罪行委員會開會後見記者，表示JPEX案件目前收到2,392宗舉報，涉及已聯絡超過300名報案人，涉及金額接近15億元，暫拘捕12人，搜查了16間場外找換店，檢獲800萬元現金，並凍結超過7,700萬元資產，包括物業、加密貨幣等。

鄧炳強表示，事件涉及大量受害人和款項，警方會與證監會緊密合作，全力調查JPEX案，調查方向包括營運背後是甚麼人，資產最後流向何處，以及防止再有同類詐騙事件發生。如有需要進行涉及外國的調查，目前已經有機制與外國執法部門合作。至於個別人士是提供資料還是有刑責，會根據證據個別處理，如有證據就會拘捕或檢控。

首8個月錄58453宗罪案 按年升34.6%

1至8月錄得58,453宗罪案，較去年同期增加34.6%，暴力罪案有6,495宗，上升14%。整體數字上升，是因為詐騙案按年大升52.2%，佔整體罪案比例升至43.7%。他說，詐騙案在2018年佔整體數字14.7%，可見升幅驚人，但亦非香港獨有。

詐騙案中有七成是網上騙案，投資騙案佔15%，求職騙案佔14%，而電話騙案按年勁升73.6%，但鄧炳強強調，去年9月推出「防騙視伏器」之後，電話騙案已經大幅改善。

鄧炳強說，詐騙案按年大升52.2%，佔整體罪案比例升至43.7%。（政府新聞處直播截圖）

單是7月已停止10萬張電話儲值卡服務

鄧炳強說，去年9月起分析市民舉報，攔截了超過4,800個涉及詐騙網站連結，以及超過1,600個電話號碼，並終止他們的服務。電訊商更針對使用技術裝置打出大量詐騙電話，僅是7月就已經停止10萬張電話儲值卡服務。

另一影響罪案數字的因素，是去年同期仍有新冠疫情的社交距離措施，社會活動較少，而現時已經復常，因此盜竊、行劫等傳統罪行數字從低位上升，但與2018年相比只是輕微上升6.4%。