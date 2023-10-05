大灣區家族辦公室發展協會：吸引柬埔寨等地家族來港設辦公室

家族辦公室是資產及財富管理業的重要增長領域，政府去年施政報告設定目標，推廣家族辦公室在香港設立或擴展業務，有推廣香港家族辦公室業務的協會指香港背靠祖國，政治穩定性高，適合長期投資。



粵港澳大灣區家族辦公室發展協會創會會長楊雲峰指，東南亞國家發展很快，家族資產累積速度亦很高，對香港亦非常有好感，之後會定期去拜訪東南亞國家包括越南和柬埔寨等，吸引當地家族辦公室在香港設立或擴展業務。

他續指香港稅務優惠追上新加坡，而且兩地的配套都不相伯仲，稱有不少去新加坡的家族辦公室返回香港，亦有不少在新加坡設家族辦公室的客戶，同時在香港設家族辦公室，以分散管理。

他說，設置家族辦公室不需要很多地方，最重要是足夠人才制度和穩定環境。不過現時各行各業都缺人，專業服務人才亦不例外，他指協會會配合政府搶人才政策，舉辦更多培訓課程，特別需要熟悉辦公室的法律界或會計界人士和資產管理的專才。

黃俊碩表示，大灣區的本地生產總值高達1.94萬億美元，擁有過千萬人民幣資產的高淨值家庭超過50萬戶。（李宇婷攝）

黃俊碩：稅務優惠生效後有成果

會計界立法會議員黃俊碩致辭時指，一直支持和推動本港家族辦公室業務發展，政府今年初公布向家族辦公室提供稅務優惠政策，稅務寬減力度和資產規模等，都比主要競爭對手有優勢，法例生效短短數個月已聽到業界指，不少客戶有意在港開展第一或第二個家族辦公室。

他續稱香港作為亞太地區首屈一指的國際金融中心，亦是祖國最開放的金融中心，擁有資金自由流通和大量的資產管理，律師會計師等專業服務業人才。隨着國家過去數十年的經濟急速起飛，創造巨大財富，香港身處粵港澳大灣區其中一員，大灣區的本地生產總值高達1.94萬億美元，擁有過千萬人民幣資產的高淨值家庭超過50萬戶，他們都需要可靠穩定專業的投資工具，家族辦公室正是其中一個可靠投資工具。

黃俊碩表示，香港發展家族辦公室業務不單止為大灣區，甚至整個大中華地區提供優質家族辦公室服務，同時令更多財富管理和其他專業服務人才匯聚香港，進一步鞏固香港作為國際金融中心的優勢，又證明香港可以擔任好財富管理的角色。