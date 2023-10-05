李家超：將提供實習和資助計劃　鼓勵投身藝術產業

國家《十四五規劃》支持香港發展成為「中外文化藝術交流中心」，行政長官李家超表示，政府將透過實習和資助計劃，鼓勵本地畢業生、新進藝術家和藝團投身藝術產業，為文藝界注入新血，並擴大人才清單吸引更多不同範疇文藝專才來港發展，為文化界人才庫，帶來新動能。



李家超今天（5日）出席文化藝術界國慶酒會時指，今年是中華人民共和國成立 74 周年，二十大報告提出要提升國家文化軟實力和中華文化影響力，說好中國故事，傳播好中國聲音，展示可信可愛可敬的中國形象。他續指特區政府正主動把握粵港澳大灣區建設，一帶一動倡議等國家發展戰略帶來的無限機遇，強化香港文化硬實力和軟實力，向世界展示中華文化的獨特魅力。

霍啟剛特地從杭州回港出席文化藝術界國慶酒會。（廖雁雄攝）

霍啟剛：香港體育發展積極配合國家步伐

剛從杭州回港出席酒會的香港藝術發展局主席霍啟剛表示，國家隊和香港隊在這次杭州亞運上均取得驕人成績，深刻體會國家體育事業的一日千里，而香港在體育發展上也在積極配合國家的步伐，共同進步、蓬勃發展。

霍啟剛續稱，體育強身健體、文化藝術治愈心靈，創意更是推動社會持續進步的動能。他相信．香港文化藝術界在國家發展中可以扮演重要角色，中外文化藝術交流中心的定位就是最大的肯定；而每一個人都可以發揮自己的能量，投身文化事業，並且通過各類文化藝術形式的創造，聯同海内外，在中華文明建設和提升國家軟實力上，發揮更積極的貢獻。