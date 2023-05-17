國際文化藝術博覽會下周亞博舉行　展出13噸重夜明珠　免費入場

首屆「香港國際文化藝術博覽會」、第二屆「一帶一路國家文化藝術交流博覽會」及第五屆「香港國際藝術及收藏品博覽會」將於5月24至27日在亞洲國際博覽館8至11號館舉行，三合一展會達24,000平方米，雲集超過300多家參展商，將展出13噸夜明珠、56米巨幅唐卡及桑杰本、何家英、馮大中等畫家作品，預計將吸引逾20,000名藝術愛好者參觀。



展出300名大灣區畫家作品

今次展會將展出中國名畫家桑杰本、何家英、馮大中等的大作，另外亦包括陶藝、攝影、珠寶及古董等展品。新展區「藝述香港」將以多件藝術作品講述香港的歷史變遷；而「大灣區書畫巡迴邀請展」將展出300名大灣區畫家的作品。

另外，展會邀請了比利時、波蘭、哈薩克斯坦、伊朗、汶萊、巴拿馬、南非等接近20個國家參展，讓大眾近距離了解其獨特文化與藝術，以文化藝術角度增強「一帶一路」沿線國家及其他文化之都的聯繫，促進國際交流。

展覽將於5月24至27日一連四日在亞洲國際博覽館８至11號館舉行，24至26日由早上11時30分開放至晚上七時，而最後一日（27日）則由11時30分開放至下午4時，入場費用全免，有意參加者可在網頁免費登記入場。