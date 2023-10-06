張曼莉歐洲走訪多間企業及院校　介紹河套區創科發展機遇

創新科技及工業局副局長張曼莉近日走訪歐洲多間企業，推廣香港最新創科發展和河套區的機遇。



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張曼莉聯同港深創新及科技園和香港科技園公司代表，在10月2日至6日到訪德國、荷蘭和比利時。代表團考察了德國海德堡科技園及Medical Valley，向企業介紹香港在生命科技方面的發展優勢和潛力，並介紹了河套區規劃。河套區首階段將聚焦生命健康科技領域，計劃建設為開放合作和創新示範的合作區，世界級的產學研平台及具國際競爭力的產業中試轉化基地。

代表團亦到訪荷蘭一間技術大學，了解該校在半導體領域的先進技術，向該院校教授、初創團隊及博士後介紹香港的創科及人才引進政策。張曼莉等人亦參觀了當地多間半導體企業，期間聯同香港科技園公司代表向當地企業推廣香港半導體產業發展的優勢和佈局。

比利時方面，代表團考察了培育了多項頂級半導體生產製程技術的國際知名微電子研發機構，參觀該處微電子基礎設施，了解其營運和促進國際頂尖學府、研究機構聯動產業共同研發及轉化先進技術的經驗。張曼莉又參觀了當地一間國際級的半導體設備製造商，了解他們在半導體技術的發展成果。