施政報告｜李家超到科大與學生交流籲留港發展：梗係要搞好呢個家

行政長官李家超本月25日公布新一份《施政報告》，他上周四（28日）與教育局局長蔡若蓮、創新科技及工業局局長孫東，到香港科技大學與學生交流，聆聽年輕人對政府施政的想法。



不時聽到人說「一代不如一代」，但李家超說不認同，相反，他覺得年輕新一代，有很多值得欣賞和支持的地方，很珍惜與年輕人聊天相處的機會，形容每一個人都有獨立思想，有自己的看法和理念。他指，與年輕人傾談時要提醒自己要時刻保持開放、開明的態度，廣聽不同聲音和意見。



李家超席間又稱很有信心，「當然想你喺香港發展啦，香港就是我們的共同家園，梗係要搞好呢個家啦。」



李家超在社交平台上指，為了更進一步了解本港大學的創業和創科發展情況，特別到訪科大的創業基地，並聽取兩組創科團隊就其初創公司及研發產品的簡介，及兩間公司未來拓展業務的計劃。他指，團隊成員在科大讀書時便開始研發產品和創業，部份人尚在就讀，部份則已經畢業，繼續經營著在學時初創立的公司。

他續指，看著同學和校友們講解時眼中的那團火，感受到他們對創科發展的熱誠和抱負；稱學生們留意到《施政報告》中提出的「產學研1+計劃」，感到興趣並打算報名參加，完全切合當初推出政策的理念，又鼓勵大學和科研團隊積極報名參加，既可爭取資源實現夢想，又可貢獻社會。

3D熟食打印機製作個人化智能食物

李家超到訪科大時正值中秋前夕，科大安排學生表演無伴奏合唱，另安排創科團隊以3D熟食打印機製作「3D月餅」應節。李家超形容味道十分好，團隊將創科技術融入中國傳統節日食物，既保留傳統文化的精髓，又能注入活力和創意。

李家超指學校創科團隊以3D熟食打印機製作「3D月餅」應節，並與他們一起分享，味道十分好。(李家超FB)

將想法帶回團隊 力求完善措施

李家超續指，聽著一班充滿抱負的年輕人分享自己的讀書近況、創業之路、對未來的期盼，以及如何為自己的夢想奮鬥努力，讓他更確定政府的教育、就業及創科等政策，對年輕人的支援是十分重要。他會將年輕人的想法和意見帶回團隊，力求完善措施，為他們搭建各展所長的舞台。