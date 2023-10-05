施政報告｜廠商會倡設工業大學培養技術人才、全港輪辦活動谷經濟

新一份《施政報告》將於本月25日發表，香港中華廠商聯合會（廠商會）成員今日（5日）與行政長官李家超會面，就推動「再工業化」及「新型工業化」方面，建議研究成立工業大學，加快實用性技術人才的培育。促進本地經濟方面，廠商會則建議輪流在全港18區舉辦具該區特色的主題活動，「激活」經濟。



香港中華廠商聯合會（廠商會）成員今日（5日）與行政長官李家超會面，就推動「再工業化」及「新型工業化」方面，建議研究成立工業大學。（廠商會提供）

廠商會成員今日（5日）與行政長官李家超會面，介紹會方對《施政報告》的各項建議，並就香港經濟復甦情況、「新型工業化」發展，以及北部都會區發展規劃等工商界關心的議題交流意見。

廠商會會長史立德認為，本地消費將繼續是香港經濟的「穩定器」，而近日政府推出的「香港夜繽紛」反應不俗，反映市民的購買力依然旺盛，期望當局能持續為「夜經濟」注入新元素，並建議由各區民政事務專員統籌，輪流在全港18區舉辦具該區特色的主題活動，藉此吸引旅客，「激活」地區經濟。

廠商會立法會議員吳永嘉就推動「再工業化」及「新型工業化」方面，建議新設立的「工業專員」應聯同工業貿易署，盡快制定「香港工業發展藍圖」，並研究成立工業大學，加快實用性技術人才的培育。他亦希望政府能積極運用傾斜性政策，優化本地的經營環境，增加企業投資製造業的誘因。

至於北部都會區的發展規劃，廠商會常務副會長盧金榮認為，建議特區政府可與深圳政府聯合向中央爭取，在新界北設立「通關緩衝帶」，對區內貨物、人員和資金進出內地實施特殊的便利化安排。他又建議，將製造業納入北部都會區的基礎性產業之一，藉此提供大量門檻低、共享性強的就業機會，以達致「職住平衡」。