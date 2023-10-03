施政報告｜瑞銀料樓市政策涉4大主題　縱放寬措施刺激作用有限

行政長官李家超將於本月25日公布新一份施政報告。由於財政司司長陳茂波於上周對樓市調控措施的態度，似有轉口風之嫌，因此市場人士憧憬政府或會調整現行部份「辣招」。瑞銀預料在樓市政策方面將會有4大主題，分別為住宅樓市政策或會放寬，如放寬非本地居民首置印花稅﹑推出更多吸引人才措施﹑重推啟德單軌鐵路，以及因應北部都會區發展而加快農地改劃。



瑞銀指出目前非本地居民購買住宅物業時，需要合共繳交為樓價30%的印花稅。若在7年內取得香港永久居民身份可獲退回扣稅。該行預料政府或會放寬有關措施，非本地居民買樓時毋須支付較高稅率，如7年內將物業沽出才補回稅款。若執行有關措施，相信對樓市產生正面作用。

該行又指出目前約有35萬非本地居民正等候永久居民身份，相比起2021年新樓及二手樓成交分別為1.72萬戶及5.5萬戶，屬具規模數字。

雖然放寬相關措施預料對樓市產生正面作用，但是瑞銀指出參考以往放寬按揭成數對樓市影響，預料放寬印花稅對樓市交投的刺激作用，大致維持4至16個星期；又認為在高息環境下，非本地居民需求釋放後，樓市成交量將會再度下跌，並相信樓市在明年中前不會出現明顯復蘇。

該行又指出在其覆蓋的地產股中，恒地（0012）能從任何潛在放寬措施獲益最大，與恒大的本地住宅佔總資產最大﹑擁有最多農地儲備，以及在啟德持有具規模用地。