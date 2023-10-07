正爭取「港資港法」擴展至大灣區　張國鈞料有助資金流動

律政司副司長張國鈞今日（7日）在電視節目指，港府正向中央爭取將在前海落實的「港資港法」，即港資公司可用香港法律處理民商事糾紛的措施，擴展到其他大灣區城市。他表示，目前進展順利，相信有助將資金引進大灣區，同時增加香港法律界的發展空間。



《基本法》23條立法方面，張國鈞稱正如火如荼地進行，而有關工作需較細心及廣泛去處理，故處理時間稍微長，同時明白議題亦受社會關注，律政司會盡快做好。



張國鈞（政府新聞處/資料圖片）

香港註冊外地律師8月減至1400人 張稱受疫情影響

張國鈞在節目中表示，大灣區律師執業考試的試驗計劃反應理想，截至上月已有357名香港律師考取相關資格，中央延續計劃3年，同時將年資要求從5年減少至3年，有利於更多本地律師可以在大灣區執業。

他在節目中亦交代香港註冊的外地律師人數由2018年約1,500人，減至今年8月約1,400人。被問到事件是否反映海外律師對香港的法治信心動搖，張相信是受疫情影響，跨國律師事務所開始轉為在家工作，亦有外國律師團隊用本地律師行形式提供服務。至於律政司去年流失多達90人，被問留住人才時，張國鈞表示，律政司的流失率與其他政府部門分別不大，今年會提早招聘於2025年入職的見習律政人員。