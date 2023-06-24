林定國：23條多年未能立法　市民持負面想法成障礙　呼籲開放聆聽

新一屆政府上任近一年，律政司司長林定國接受《大公報》專訪時表示，《基本法》實施20多年，本港一直未能就第23條立法，其中一個原因是市民大眾似乎缺乏對23條的正確理解，「產生了一些負面的想法」，對立法工作中造成相當大的障礙。他呼籲市民保持好奇心，以開放的心態多聆聽。



律政司司長林定國接受《大公報》專訪時表示，基本法實施20多年，本港一直未能就第23條立法，其中一個原因是市民大眾似乎缺乏對23條的正確理解。（資料圖片）

林定國在專訪表示，《基本法》第23條立法本質是一個涉及國家安全的法律，而國家安全本身不是本港高度自治範圍之內的事情，原則上應由中央訂立，在香港實施是最符合邏輯的，但中央將23條立法的重大責任託付給香港，象徵着中央對 「一國兩制」 和對香港人的信心，「香港一定要好好履行責任，不要辜負中央的信任。」

稱要貼地解說 勿嚇跑市民

林定國續指，本港一直未能就第23條立法，其中一個原因是市民大眾似乎缺乏對23條的正確理解，「產生了一些負面的想法」，對立法工作中造成相當大的障礙。他認為，要「正本清源」向大眾解說23條立法，應從《基本法》的整體來認識23條，而不是獨立地抽出來看，又強調只有維護國家安全，市民才有安定環境去過正常的日常生活，或者行使自己的權利和自由。

他認為，法治教育要花心思、耐性去做，用一些貼地的方法，「起碼不要把市民大眾嚇跑」，又呼籲市民面對爭議的議題時，先保持好奇心，持開放心態多聆聽。