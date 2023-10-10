立法會福建考察報告引用習近平兩句說話？　建議推廣民族英雄教學

立法會代表團今年7月中到福建進行職務考察，立法會主席梁君彥等人今日（10日）向特首李家超提交考察報告。報告提出七大方面的建議，其中包括加強推廣愛國教育，在正規課程中加強共產黨史及民族英雄等教學，將愛國教育納入國民教育。



報告結語中提到國家主席習近平所說的「為官不為」和「三個區分開來」，議員認為對香港管治團隊有啟發性。



立法會主席梁君彥等人今日（10日）向特首李家超提交考察報告，建議在正規課程中加強共產黨史及民族英雄等教學，將愛國教育納入國民教育。（梁君彥Facebook圖片）

梁君彥今日（10日）聯同內務委員會主席李慧琼和財務委員會主席陳振英前往特首辦，向李家超提交福建考察報告。梁君彥指，考察報告的封面特別用上了廈門、福州和香港的市花，象徵香港積極融入國家發展，並與內地不同城市優勢互補。

報告按7大政策範疇，包括「長遠產業政策、數字經濟及高質量產業」、「金融」、「旅遊保育與發展」、「跨境養老及醫療服務」、「教育」、「航運」，以及「法律與仲裁」提出政策建議。

立法會主席梁君彥等人今日（10日）向特首李家超提交考察報告，建議在正規課程中加強共產黨史及民族英雄等教學，將愛國教育納入國民教育。（梁君彥Facebook圖片）

倡正規課程加強現代史、當代史、共產黨史教學

教育方面，報告除建議香港與福建建立恒常交流合作機制，協助香港學生升讀內地高等院校，及推動香港與內地學生交流常態化外，亦特別着墨加強推廣愛國教育。

議員建議，在正規課程中加強現代史、當代史、共產黨史及民族英雄教學，將愛國教育納入國民教育，並整理本港抗戰歷史景點，多些興建不同主題的歷史館或博物館，讓學生了解國家及香港的歷史和發展成就。

報告在結尾提到，習近平曾就部份內地幹部的表現，提出「為官不為」和「三個區分開來」的講法，有議員認為有關講法對包括立法會在內的香港管治團隊同樣具有啟發性。